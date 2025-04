Ciasto kukułka to jeden z najbardziej klasycznych wypieków. Warstwowy deser składa się z bitej śmietany, biszkoptów i pysznych blatów. Dodatkowym atutem jest posmak czekolady oraz kawy, a także wyraźnie wyczuwalna nuta alkoholu. Kukułkę możesz z powodzeniem przyrządzić nawet kilka dni przed zaserwowaniem - jeśli postoi kilka dni w lodówce, będzie jeszcze pyszniejsza!

Przepis na ciasto kukułka

Oto składniki na pyszne ciasto kukułka:

200 g cukru,

6 jajek,

70 g mąki pszennej,

3/4 opakowania cukru wanilinowego,

4 łyżki kakao,

120 g mąki ziemniaczanej,

140 ml zaparzonej kawy,

125 ml wódki,

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

250 g gorzkiej czekolady,

5 łyżek cukru pudru,

150 g biszkoptów,

150 ml lodowatej wody,

1 litr śmietanki 36%.

Jak zrobić ciasto kukułka? Rozpocznij od oddzielenia żółtek od białek. Żółtka wymieszaj z lodowatą wodą, cukrem, cukrem wanilinowym, a także 2 łyżkami kakao, mąką pszenną i proszkiem do pieczenia. Mieszaj, aż masa stanie się jednolita. W osobnym naczyniu, białka zmiksuj na sztywną pianę. Połącz przygotowaną masę z pianą białkową. Foremkę o wymiarach 21 x 33 cm, wyłóż papierem do pieczenia. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni, foremkę napełnij masą i piecz placek przez 30-35 minut. Gdy wystudzisz placek do kukułki, przekrój go na 2 identyczne blaty.

Do rondelka wlej wódkę, dodaj kawę i czekoladę. Roztop na niewielkim ogniu, aż powstanie jednolita masa. Co jakiś czas zamieszaj. Wystudź. Bardzo zimną kremówkę ubij mikserem z dodatkiem cukru pudru. Gdy będzie zupełnie sztywna, krem jest gotowy. Dolny blat ciasta posmaruj połową bitej śmietany. Wyłóż na nią wszystkie przygotowane biszkopty. Teraz polej kremem czekoladowym. Przełóż na niego resztę śmietany. Przykryj drugim blatem, wierzch posyp 2 łyżkami kakao. Ciasto kukułka należy przechowywać w lodówce.

Przepis na ciasto kukułka bez pieczenia

Oto składniki na kukułkę bez pieczenia, przygotowaną na herbatnikach:

30 dag herbatników,

25 dag orzechów włoskich,

30 dag cukierków typu kukułka,

1 litr mleka,

4 opakowania dowolnego budyniu, najlepiej czekoladowego,

25 dag masła,

kakao do posypania.

Jak zrobić ciasto bez pieczenia? 1/2 l mleka wlej do garnka. Wrzuć do niego cukierki, gotuj na wolnym ogniu, aż się rozpuszczą. Co jakiś czas zamieszaj, aby kukułki nie przywarły do dna. W drugiej połowie mleka rozprowadź budynie, dokładnie je mieszając - uważaj, aby nie porobiły się grudki! Mleko z rozpuszczonymi kukułkami zagotuj, dodaj do niego mleko z budyniami. Mieszaj masę bez przerwy przez 2-3 minuty, nie zdejmując jej z ognia. Uważaj, aby budyń się nie przypalił! Masę wystudź.

Orzechy włoskie posiekaj. Wystudzoną masę budyniowo-kukułkową utrzyj z masłem oraz orzechami. Dno foremki wyłóż herbatnikami. Posmaruj je połową masy. Potem znowu przełóż herbatnikami. Wyłóż resztę masy, a następnie trzecie piętro herbatników. Wierzch możesz posypać kakao. Ciasto kukułka schładzaj przez 12 godzin w lodówce.

