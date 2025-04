Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

42 dag mrożonego ciasta francuskiego

3 łyżki posiekanych orzechów włoskich

twarda marmolada

Przygotowanie:

1. Ciasto rozmroź w lodówce.

2. Rozwiń je, złóż na pół i rozwałkuj do wielkości prostokąta przed złożeniem.

3. Ciasto potnij najpierw na pasy o szerokości 7-10 cm, a następnie na trójkąty.

4. Każdy trójkąt posmaruj marmoladą, posyp orzeszkami i zwiń w rulonik.

5. Powstałe rogaliki ułóż na papierze do pieczenia i piecz ok. 20 minut w temp. 200 st. C.