Jak zrobić pyszne kruche ciasto ze śliwkami i kruszonką? Podstawą są odpowiednie proporcje podczas przygotowywania ciasta. Jeśli chcesz zaskoczyć wszystkich, postaw na ten niezwykły przepis i wykorzystaj śliwki, które zostały ci z letnich i jesiennych zbiorów.

Jak przygotować kruche ciasto, aby było prawdziwie kruche, a jednocześnie rozpływało się w ustach i tworzyło smak każdego wypieku? Przepis jest bardzo prosty, a samo ciasto ma wiele zastosowań - sprawdzi się w potrawach na słodko i słono.

W przypadku kruchego ciasta najważniejsze są proporcje. Podstawą przepisu jest mąka, tłuszcz (najczęściej roztopione masło, rzadziej olej) oraz cukier. Aby kruche ciasto wyszło idealne, musisz zachować między tymi składnikami proporcje 3:2:1, czyli np.:

300 g mąki,

200 g masła,

100 g cukru.

Dodatkowo, jeśli chcesz przygotować tartę, którą następnie wypełnisz słodkim albo słonym nadzieniem, musisz zastosować pewien trik, aby ciasto nie rosło nadmiernie na spodzie. Spód surowego ciasta nakłuj widelcem, wtedy nie będzie tak mocno wyrastało. Dodatkowo możesz obciążyć ciasto, wykładając na nie papier do pieczenia, a następnie wysypując surową fasolę. Świetnym sposobem jest także zakup specjalnych kulek do obciążania.

fot. Pyszne kruche ciasto ze śliwkami/Adobe Stock, dusiowa

Śliwki to świetny dodatek do kruchego ciasta - idealnie smakuje z poranną kawą, popołudniową herbatą, a także będzie świetnym towarzyszem każdej rodzinnej imprezy. To pyszne kruche ciasto ze śliwkami i kruszonką przygotujesz w kilka chwil, a efekt będzie niezwykły.

Składniki:

500 g śliwek,

250 g mąki,

125 g masła,

80 g cukru,

żółtko,

niecała łyżeczka proszku do pieczenia,

2 łyżki śmietany (najlepiej 18%).

Sposób przygotowania:

1. Mąkę, masło, cukier, żółtko i proszek do pieczenia wymieszaj w misce.

2. 1/4 ciasta odłóż do innej miski, a do pozostałej części dodaj śmietanę.

3. Część ciasta z dodaną śmietaną, przełóż do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia.

4. Ciasto w niektórych miejscach nakłuj patyczkiem lub widelcem.

5. Piecz ciasto przez 20 minut w 190 stopniach.

6. Śliwki umyj i wypestkuj. Pokrój je na kawałki, na połówki lub na ćwiartki.

7. Na upieczonym spodzie poukładaj śliwki.

8. Ciasto posyp pozostałą częścią masy, pokruszonej na drobno.

9. Piecz placek przez 45 minut.

fot. Pyszne kruche ciasto ze śliwkami: przepis/Adobe Stock, Robert Przybysz

Na podstawie artykułu Weroniki Zabielskiej opublikowanego pierwotnie 05.07.2018.

