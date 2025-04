Kruche ciasto z czereśniami w wersji Kasi Bukowskiej jest serwowane pod postacią pojedynczych ciasteczek. Deser zawiera czereśnie i ricottę, a potrzebujesz do ich przyrządzenia również mąki pszennej, masła, białego cukru, śmietany kremówki, proszku do pieczenia, a także soli. Postaraj się, aby masło było całkowicie zimne - dzięki temu ciasto będzie idealnie kruche.

Oto składniki na kruche ciasto z czereśniami według Kasi Bukowskiej:

2 i 1/3 szklanki mąki pszennej,

1 i 1/2 szklanki czereśni,

90 g zimnego masła pokrojonego w drobną kostkę,

1/4 szklanki cukru,

1/3 szklanki śmietany kremówki,

3/4 szklanki sera ricotta,

1 łyżka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki soli.

Jak zrobić kruche ciasto z czereśniami? Czereśnie umyj, poprzekrawaj na połówki i pozbaw pestek. W misce umieść mąkę, sól, proszek do pieczenia, cukier, a potem je wymieszaj. Sypkie składniki wysyp teraz na blat i dodaj do niej masło. Rozcieraj je razem, aby powstała konsystencja kaszki. Uważaj, aby masło nie stało się zbyt ciepłe od twoich rąk! Dodaj śmietanę i ricottę, połącz i zagnieć. Do masy dodaj czereśnie - dzięki temu kruche ciasto przejdzie smakiem owoców.

Masę rozwałkuj na grubość mniej więcej 2 cm. Wykrawaj z niego kształty nożem, szklanką lub kieliszkiem. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i układaj na niej kawałki kruchego ciasta z czereśniami. Piecz je w 220 stopniach przez 12-15 minut.

