Kruche ciasteczka z maszynki według przepisu siostry Anastazji możesz dowolnie udekorować domowym lukrem albo posmarować powidłami. Świetnie jednak smakują także samodzielnie i są genialnym dodatkiem do kawy lub gorącej herbaty ze świeżymi owocami. Oto przepis, który nie może nie wyjść!

Do wykonania kruchych ciastek z tego przepisu potrzebujesz przede wszystkim maszynki do mięs oraz specjalnej nakładki do ciastek. Bardzo ważne jest, aby maszynka była dokładnie wyczyszczona, podobnie jak nakładka. Nie są to urządzenia, których używa się bardzo często, więc dobrze jest usunąć wszelkie zabrudzenia, kurz i ewentualne pozostałości po poprzednich przepisach.

Składniki:

600 g mąki pszennej,

250 g margaryny,

200 g cukru pudru,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

3 żółtka,

4 łyżki śmietany.

Sposób przygotowania:

Margarynę przełóż do miski i zasyp mąką. Całość posiekaj dokładnie nożem, a następnie dodaj żółtka. Od razu dodaj też cukier, proszek do pieczenia oraz śmietanę, a następnie wyrób miękkie, elastyczne ciasto. Jeśli będzie zbyt rzadkie, stopniowo dodawaj po łyżce mąki. Całość zawiń w folię i wstaw do zamrażarki na ok. godzinę. W tym czasie przygotuj maszynkę z nakładką i nastaw piekarnik na 160 stopni. Blachę wyłóż papierem do pieczenia, a zamrożone ciasto przeciśnij przez maszynkę z wybraną nakładką. Układaj "robaczki" ciasta na blasze i wstaw do piekarnika na ok. 15-20 minut. Powinny się zezłocić i lekko zarumienić. Gotowe kruche ciastka z maszynki udekoruj cukrem pudrem albo posmaruj powidłami.

fot. Kruche ciasteczka z maszynki siostry Anastazji/Adobe Stock, Sergio Hayashi

Specjalne cukiernicze nakładki do maszynek możesz z łatwością znaleźć w sieci albo sklepach z drobnym AGD. Czasami możesz na nie trafić także w hipermarketach. Najlepiej wybrać takie blaszki, które mają kilka różnych otworów w różnych kształtach.

Dzięki temu na jednej nakładce możesz jednocześnie stworzyć różnorodne ciasteczka. Baw się ich kształtami, rozmiarem i ilością masy - wszystkie chwyty dozwolone!

