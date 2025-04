Kruche ciasteczka przygotujesz naprawdę szybko, a do ich zrobienia wystarczy mąka, zimne masło, cukier puder, gęsta śmietana, jajka i aromat. Może być to skórka pomarańczy, cytryny, olejek waniliowy lub wiórki kokosowe - wybór należy do ciebie, bo to ty decydujesz jaki smak będą później mieć twoje kruche ciasteczka! Wierzch deseru warto posypać grubym cukrem lub polać aksamitną polewą z czekolady.

Oto składniki do przygotowania kruchych ciasteczek według Kasi Bukowskiej:

3 szklanki mąki, najlepiej krupczatki,

250 g zimnego masła,

1/2 szklanki cukru pudru,

odrobina grubego cukru do posypania kruchych ciasteczek,

2 łyżki gęstej śmietany,

2 żółtka,

białko,

dowolny aromat: laska wanilii, skórka pomarańczy, itp.

Jak zrobić kruche ciasteczka? Do dużej miski przesiej mąkę. Dodaj cukier puder, suche składniki wymieszaj. Zetrzyj skórkę pomarańczy i wmieszaj do masy. Teraz dołącz zimne masło i wetrzyj w mąkę oraz cukier. Działaj szybko, aby masło nie rozpuściło się pod wpływem ciepła dłoni. Dodaj 2 żółtka, czubatą łyżkę gęstej śmietany. Wszystko z grubsza przemieszaj, a potem zagnieć w gładką kulę. Staraj się, aby zagniatanie kruchych ciasteczek nie trwało zbyt długo - masło powinno pozostawać zimne.

Gotowe ciasto ułóż na kawałku folii spożywczych i postaraj się zrobić z niego równej długości rulonik. Umieść masę w lodówce na co najmniej 90 minut. Może też leżakować przez 3 godziny, jeśli masz więcej czasu! Twarde ciasto na kruche ciasteczka pokrój na plasterki za pomocą noża. Plastry układaj na przygotowanej już blaszce. Teraz ciastka posmaruj rozkłóconym białkiem. Na końcu oprósz je grubym cukrem. Kruche ciasteczka piecz przez 10 minut w 200 stopniach C.

