Kruche ciasteczka przygotowywane na bazie dobrze schłodzonego masła, margaryny lub oleju kokosowego, to doskonały deser na święta. Możemy je doprawiać kakao, przyprawami korzennymi lub skórkami cytrusów. Ważna jest również dekoracja za pomocą lukru królewskiego lub dowolnych kolorowych dodatków.

Ciasteczka korzenne

Oto składniki na ciasteczka korzenne Renifery:

250 g mąki pszennej

100 g masła

szczypta soli

szczypta przyprawy do piernika

szczypta cynamonu

pół szklanki cukru pudru

Jak zrobić ciasteczka korzenne?

Mąkę pszenną dokładnie przesiewamy i siekamy razem z masłem. Następnie dosypujemy sól, przyprawę do piernika, cynamon oraz cukier puder. Wszystko dokładnie zagniatamy i zawijamy w folię spożywczą. Przekładamy do lodówki na 30 minut. Rozwałkowujemy na silikonowej macie na cienki placek i wykrawamy dowolne kształty ciasteczek. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Dekorujemy nos za pomocą czekoladowej drażetki w kolorze czerwonym i wykonujemy uszy i rogi z solonych precelków.

Kruche ciasteczka z cukrem

Oto składniki na kruche ciasteczka z cukrem:

250 g mąki pszennej

150 g masła

¾ szklanki cukru pudru

3 łyżeczki kakao

łyżka cukru perlistego

Jak zrobić kruche ciasteczka z cukrem?

Mąkę pszenną dokładnie przesiewamy i siekamy razem z masłem. Następnie dosypujemy sól, kakao oraz cukier puder. Wszystko dokładnie zagniatamy i zawijamy w folię spożywczą. Przekładamy do lodówki na 30 minut. Rozwałkowujemy na silikonowej macie na cienki placek i wykrawamy dowolne kształty ciasteczek. Posypujemy perlistym cukrem i lekko dociskamy. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Ciastka z maszynki

Oto składniki na ciastka z maszynki:

300 g mąki pszennej

130 g masła

szklanka cukru pudru

szczypta mielonych goździków

szczypta cynamonu

Jak zrobić ciasteczka z maszynki?

Mąkę pszenną dokładnie przesiewamy i siekamy razem z masłem. Następnie dosypujemy sól, mielone goździki, cynamon oraz cukier puder. Wszystko dokładnie zagniatamy i zawijamy w folię spożywczą. Przekładamy do lodówki na 30 minut. Wkładamy do maszynki do ciastek i wyciskamy dowolne kształty. Pieczemy w temperaturze 190 stopni Celsjusza przez 15 minut. Zdobimy lukrem lub pozostawiamy w obecnej formie.

