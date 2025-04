Przepis na domowe pączki

Składniki dla 4 osób:

10 dag drożdży rozetrzyj z łyżką cukru, 20 dag mąki oraz 150 ml mleka, odstaw na godzinę w ciepłe miejsce. Kiedy ciasto wyrośnie, wlej 6 żółtek utartych z 10 dag cukru i jednym całym jajkiem, 350 ml mleka, dodaj 80 dag mąki, sok i skórkę startą z 1 cytryny, 50 ml spirytusu lub rumu, startą wanilię oraz szczyptę soli.

Wyrób ciasto., na końcu wlej 10 dag masła roztopionego i ostudzonego, znowu wyrób, odstaw w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. Kiedy podwoi objętość, nabierz łyżką porcję ciasta, formuj krążki, na każdy połóż pół łyżeczki odsączonych konfitur i zlep. Zostaw, aby trochę urosły.

W rondlu rozgrzej kilogram smalcu, smaż na rumiano.

Pączki posypuj cukrem pudrem lub lukruj gotową polewą.

Reklama

A dla tych co zawsze idą pod prąd:

Sprawdzony przepis na faworki - bo lżejsze

Kalulator kalorii - żeby wiedzieć ile się trzeba będzie nabiegać po parku

Kalkulator BMI - żeby sprawdzić czy wogóle warto zbliżać się do pączków

oraz

Ranking pączków w maśle - jeśli chcecie wiedzieć jak się zarabia krocie

Jeśli nadal nic Cię nie zainteresowało i wręcz czujesz mdłości od słodkości to

sprawdź czy nie jesteś w ciąży ;)

Weź udział w konkursie pączusiowym! Zrób zdjęcie swojemu pączusiowi i wklej zdjęcie na FotoGalerie polki.pl Dla najładniejszych pączusiów słodkie nagrody!

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Laureaci konkursu: trzpiot; agnieszka_q; eweka5; antomi; olus15; iwa643; aNItka_1; jenasiasta; Maja02; justaa26

Aby wziąć udział w konkursie, kliknij tutaj!

Zasady konkursu:

Reklama

1. Konkurs zostanie przeprowadzony na forum serwisu polki.pl w terminie od 19 do 25 lutego 2009 r.

2. Prace będą oceniane przez konkursowe jury złożone z Redakcji serwisu polki.pl.

3. Nagrody trafią do osób, których prace jury oceni najwyżej.

4. Jury podejmie decyzję dotyczącą zwycięzców 25 lutego i prześle informacje do osób nagrodzonych na ich prywatne skrzynki na forum z prośbą o podanie adresu wysyłki nagród. Wyślemy je pocztą niezwłocznie po uzyskaniu danych adresowych zwycięzców.

5. Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

7. Wszelkie zgłoszenia nieprawidłowości i naruszenia zasad konkursowych należy zgłaszać na redakcyjną skrzynkę forumową do dnia poprzedzającego rozwiązanie konkursu. Po tym terminie Jury nie będzie takich zgłoszeń brać pod uwagę.

8. Dane do odbioru nagrody należy wysłać na redakcyjną skrzynkę forumową najpóźniej do 4 marca 2009 r. W przypadku przekroczenia tego terminu nagrody przepadają!