Korzenne muffinki z konfiturą pomarańczową

Zimowa pora a w szczególności związany z nią okres Święta Bożego Narodzenia nieodłącznie kojarzą się z cytrusami: cytrynami, mandarynkami i oczywiście pomarańczami. Ich intensywny aromat, połączony z korzennymi nutami, np. goździków, wnosi do kuchni odrobinę pachnącej magii przywołującej ciepło nawet w środku śnieżnej zimy.

Dla wszystkich miłośników cytrusowych smaków przedstawiamy aromatyczny przepis na zimowe muffinki, które z pewnością podbija podniebienia domowników i gości a także doskonale wpasują się w świąteczne i karnawałowe menu!

Składniki na ok. 24 sztuki

520 g mąki pszennej

4 jajka

220 ml mleka

150 g masła

kilka kropel aromatu migdałowego lub arakowego

3 - 4 łyżeczki przyprawy do piernika

180 g cukru

2 łyżka proszku do pieczenia

16 łyżek konfitury z pomarańczy marki Owocowa Rozkosz

kandyzowana skorka pomarańczowa

Sposób przygotowana:

Roztapiamy masło. W dużym naczyniu mieszamy mokre składniki - jajka, mleko, przygotowane ciekłe masło, przyprawę piernikową i aromat. Następnie dodajemy przesiane składniki suche i ponownie mieszamy aż do połączenia się składników.

Przygotowujemy formę do muffin, wykładamy papilotkami. Umieszczamy ciasto w papilotkach do ok. połowy wysokości. W centralnym punkcie każdej muffinki robimy spory kleks z konfitury i delikatnie przykrywamy cienką warstwą otaczającego ciasta. Posypujemy skórką pomarańczową.

Muffiny pieczemy w piekarniku w temperaturze 180 – 190 stopni przez ok. 25 minut. Po wyciągnięciu z pieca muffiny przestudzić.

Muffinki można serwować bez dodatków, ozdobić lukrem lub oprószyć cukrem pudrem według uznania.