Czas przygotowania: 25 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

600 g ciastek czekoladowych z kremem, tzw. markiz,

70 g rozpuszczonego masła,

6 bananów, pokrojonych wzdłuż,

500 ml śmietany kremówki,

250 g serka mascarpone,

1,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

3 łyżki cukru pudru,

90 g czekolady, startej na drobnych oczkach,

3 łyżki soku z cytryny.

Przygotowanie:

Kopiec kreta to błyskawiczne ciasto, które zawsze się udaje. Nasze ciasto robi się na spodzie z ciasteczek z nadzieniem, dzięki czemu jest jeszcze szybsze i pyszniejsze. Jeśli szukasz innych przepisów na proste ciasta bez pieczenia, sprawdź też nasze tiramisu z malinami.

Jak przygotować kopiec kreta? Będziesz potrzebować do tego formy do tarty lub tortownicy o średnicy ok. 23 cm.

350 g ciastek zmiksuj na drobny piasek. Wymieszaj z rozpuszczonym masłem i przełóż na formy. Rozłóż masę na całym dnie i porządnie ugnieć. Włóż na 20 minut do lodówki. Banany obierz, pokrój i skrop cytryną. Ułóż na spodzie z ciasteczek. Kremówkę i mascarpone ubij na sztywno. Ubij z cukrem, dodaj ekstrakt waniliowy i startą czekoladę. Dokładnie wymieszaj i przełóż na spód z bananami. Zmiksuj resztę ciasteczek i posyp górę ciasta. Schłodź kopiec kreta porządnie w lodówce. Smacznego!

