Kopiec kreta przyrządzany na bazie kakaowego blatu lub w wersji bez pieczenia z ciasteczek czekoladowych, to pyszny deser. Kremowe wypełnienie z mleka kokosowego, mascarpone lub śmietanki klasycznie łączymy z plasterkami bananów. Idealnie smakuje również z sezonowymi owocami jagodowymi. Sprawdź nasze przepisy na kopiec kreta!

Reklama

Kopiec kreta bez glutenu: przepis

Oto składniki na kopiec kreta bez glutenu:

Na ciasto:

200 g mąki kokosowej

puszka mleka kokosowego

¾ kostki masła

100 g cukru

40 g kakao

łyżka proszku do pieczenia

Na krem:

250 ml śmietanki kremówki

50 g cukru

50 g mąki ziemniaczanej

150 g masła

2 banany

czekolada gorzka

Jak zrobić kopiec kreta bez glutenu?

Śmietankę kremówkę ubijamy razem z cukrem w mikserze. Dosypujemy mąkę ziemniaczaną, Dodajemy miękkie masło (w temperaturze pokojowej). Całość ubijamy przez około 6-8 minut. Ciasto przygotowujemy w osobnej misce mieszając mąkę kokosową z cukrem i kakao. Następnie miksujemy z miękkim masłem, proszkiem do pieczenia i mlekiem kokosowym. Wymieszane ciasto przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez około 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Po wystudzeniu ciasta kruszymy je na drobne okruszki. Układamy połowę okruszków w tortownicy i część kremu. Układamy pokrojone banany i starta czekoladę. Układamy kolejną część kremu. Resztę posypujemy okruszkami ciasta kakaowego tworząc kopiec. Tak przygotowany kopiec kreta jest doskonałym wypiekiem na przyjęcia dla dzieci.

Kopiec kreta bez pieczenia: przepis

Oto składniki na kopiec kreta bez pieczenia:

Na ciasto:

2 opakowania ciemnych ciasteczek typu Oreo

5 łyżek masła

Na krem:

opakowanie śmietanki kremówki

3 banany

wiórki kokosowe

ekstrakt z wanilii

2 łyżeczki żelatyny

3 łyżeczki cukru pudru

Jak zrobić kopiec kreta bez pieczenia?

Z ciasteczek pozbywamy się nadzienia. Kruszymy w malakserze wszystkie ciastka na drobne okruszki. Przekładamy do miski. Przygotowując krem łączymy nadzienie z ciasteczek z śmietaną kremówką i cukrem pudrem. Dosypujemy wiórki kokosowe. W międzyczasie kroimy banany na plasterki. Dolewamy ekstrakt waniliowy do ubitej masy. Część pokruszonych ciasteczek układamy w tortownicy na dnie i zalewamy roztopionym wcześniej masłem. Układamy krem warstwowo z pokrojonymi bananami. Na koniec posypujemy ciasteczkami tworząc górkę. Tak przyrządzone ciasto kopiec kreta doskonale smakuje również z wykorzystaniem owoców sezonowych lub z puszki.

Kopiec kreta z mascarpone: przepis

Oto składniki na kopiec kreta z mascarpone:

Na krem:

250 g serka mascarpone

3 łyżeczki żelatyny

pół szklanki cukru pudru

ekstrakt z wanilii

wiórki czekoladowe

szczypta soli

Na ciasto:

pół kostki masła

pół szklanki cukru pudru

200 ml kwaśnej śmietany

łyżeczka sody oczyszczonej

łyżeczka proszku do pieczenia

30 g kakao

ekstrakt z wanilii

2 szklanki mąki

banany

Jak zrobić kopiec kreta z mascarpone?

W mikserze ubijamy serek mascarpone z żelatyną, cukrem pudrem, ekstraktem waniliowym. Całość mieszamy przez około 8 minut. Wrzucamy wiórki czekoladowe i szczyptę soli. Odstawiamy na bok. Następnie ubijamy masło z cukrem pudrem na ciasto. Dolewamy kwaśną śmietanę i ekstrakt wanilię. Całość mieszamy z mąką, proszkiem do pieczenia i sodą. W międzyczasie kroimy banany na plasterki. Ciasto pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia w temperaturze 180 stopni przez 20-25 minut. Odstawiamy do wystygnięcia. Kruszymy na mniejsze kawałeczki. Spód tortownicy wykładamy częścią ciasta i układamy krem na zmianę z plastrami banana. Na koniec posypujemy resztą ciasta tworząc górkę. Kopiec kreta doskonale smakuje schłodzony. Kakao możemy zamienić karobem w wersji dla osób uczulonych.

Reklama

Zobacz inne przepisy na desery