Słodkie przetwory z owoców to zamknięte w słoiczkach wspomnienie lata. Z wielkim apetytem zjemy je zimą z ciastem czy kawałkiem chleba z masłem i gorącą herbatą.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że konfitura to synonim dżemu, a dżem marmolady i odwrotnie. Ale te trzy rodzaje przetworzonych owoców różnią się od siebie w zasadniczy sposób.

Konfitura

W konfiturze owoce powinny pozostać w całości, a warunek ten samoistnie wskazuje jakie owoce możemy wykorzystać do jej przyrządzenia. Są to takie owoce, które nie rozlecą się podczas gotowania, a mianowicie: truskawki, poziomki, maliny, wiśnie, czereśnie, agrest, śliwki, morele. Do przyrządzenia konfitury nie nadają się na przykład jabłka i gruszki bo niemożliwym jest zachowanie tych owoców w całych kawałeczkach podczas gotowania. Z jabłek czy gruszek uzyskamy co najwyżej marmoladę.

Kolejnym wyróżniającym konfitury od dżemu i marmolady faktem jest właśnie sposób ich przyrządzania. Konfitur się nie gotuje, a smaży w szerokim, płaskim naczyniu, na przykład na głębokiej patelni. Podczas smażenia nie miesza się ich łyżką, a potrząsa w patelni – w ten sposób pozostaną w całości.

Konfitury mogą posłużyć nam jako pyszny dodatek do deserów na przykład do budyniów, lodów, a także można je podać na małym talerzyku w akompaniamencie ciast.

Dżem

W dżemach część owoców powinna pozostać w całości, a część powinna być rozgotowana.

Do ich przygotowania możemy użyć dowolnych owoców, a także połączyć ze sobą różne ich rodzaje uzyskując w ten sposób nowe smaki. Przygotowanie dżemów daje duże pole do popisu dla kulinarnej fantazji!

Przygotowując dżem możemy wykorzystać dowolne naczynie, owoce możemy mieszać, uważając, aby za bardzo się nie rozgotowały i niektóre pozostały w całości.

Marmolada

W marmoladzie wszystkie owoce są rozgotowane, dokładnie przetarte, nie widać owoców w całości, ani nawet małych kawałeczków owoców tak jak w dżemie.

Do jej przygotowania możemy wykorzystać prawie wszystkie owoce, rezygnując jednak z wyboru takich o wyjątkowo grubej skórce, które wymagają bardzo długiego gotowania. Najlepsze do przyrządzenia marmolady będą owoce, których miąższ łatwo się rozpada podczas gotowania, a mianowicie: jabłka, gruszki, dynia, truskawki, pigwy itp. Marmolady można także przygotowywać z mieszanych owoców i komponować je według osobistego smaku i kulinarnego gustu.