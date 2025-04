Kolorowe muffinki dla najmłodszych

Małe, słodkie babeczki uwielbiają wszystkie maluchy. A gdy dodatkowo są bajecznie udekorowane, znikają w mig! Gdy tylko muffinki zyskały popularność, stały nieodzownym elementem każdego dziecięcego przyjęcia.

Jeżeli akurat organizujesz kinderbal lub porostu chcesz sprawi radość swoim milusińskim, koniecznie upiecz pyszne babeczki. Nie zapomnij ich przyozdobić, a możesz to zrobić na wiele sposobów. W ramach inspiracji przedstawiamy kilka pomysłów na kolorowe muffinki.

Aby wyczarować cupcake jak z bajki przyda ci się: kolorowa masa plastyczna, krem maślany, kolorowe lentynki, przeróżne jadalne elementy dekoracyjne jak posypki, perełki, serduszka oraz szpryca.

Ale zacznijmy od początku, czyli od upieczenia babeczek i przygotowania kremu maślanego.

Przepis na muffinki

Babeczki

Składniki:

szklanka mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 szklanki cukru pudru

cukier waniliowy

1/2 kostki masła

2 duże jajka

szklanka mleka

Sposób przygotowania:

Masło roztopić, ostudzić. Mąkę przesiać z proszkiem. Wszystkie składniki suche połączyć z mokrymi i delikatnie wymieszać. Ciasto wylewać do foremek na muffinki i piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 20 minut.

Krem maślany

Składniki:

125 g masła

2 łyżeczki cukru waniliowego

aromat waniliowy

500 g cukru pudru

5 łyżek mleka

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki razem zmiksować (masło musi mieć temperaturę pokojową).

Jak udekorować muffinki?

Gdy babeczki wystygną można zabrać się za ich dekorowanie. Nakładamy krem do szprycy i wyciskamy pomału na około każdej babeczki. Krem można również rozprowadzić nożem na babeczce, po prostu go równo posmarować. I wówczas dowolnie dekorować różnymi motywami.

Krem maślany możemy również zabarwić na różne kolory, dodając do niego odrobinę barwnika spożywczego. Barwnikiem można również zabarwić wiórki kokosowe, tworząc w ten sposób tęczowe posypki.

Do dekoracji możemy również stosować lukier plastyczny, który gotowy można zakupić, bądź robić samemu. Zrobienie jego wymaga jednak odrobiny wprawy. Lukier plastyczny to coś w rodzaju modeliny. Należy kawałek ogrzać w dłoni a następnie rozwałkować na blacie z odrobiną oliwy (by nie przywarło) i wycinać dowolne kształty. Aby udekorować babeczkę wycinamy z lukru plastycznego okrąg o podobnej średnicy co babeczka. Muffinkę smarujemy cienko kremem maślanym i na to przyklejamy lukier. Do lukru łatwo możemy przyczepić różne elementy cukrowe.

Zobaczcie więcej ciekawych pomysłów na udekorowanie muffinek:

