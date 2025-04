Przygotowanie: 45 min

Składniki na 25 sztuk:

- 30 dag mąki pszennej

- 20 dag masła

- 10 dag cukru pudru

- opakowanie przyprawy do piernika

- 2 żółtka

- 1 całe jajko

- 1/4 łyżeczki sody

- 10 dag wiórków kokosowych

Sposób wykonania:

1. Z mąki, cukru, przyprawy do piernika, sody, masła i żółtek zagnieć ciasto. Owiń w folię spożywczą i odłóż do lodówki na 30 minut. Następnie rozwałkuj na grubość ok. 1/2 centymetra.

2. Wykrój szklanką kółka z ciasta, następnie ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Posmaruj rozmąconym jajkiem, posyp grubo wiórkami kokosowymi. Piecz 15 minut w piekarniku nagrzanym do temperatury 195 stopni.