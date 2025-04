Kokosanki przyrządzane na bazie wiórków, mąki kokosowej lub z dodatkiem oleju kokosowego są proste i szybkie w przygotowaniu. Napowietrzone białka dodają lekkości i spajają całość. Możemy dolać odrobinę rumu w wersji dla dorosłych. Sprawdź nasze pomysły na wykwintne kokosanki!

Kokosanki z białek

Oto składniki na kokosanki z białek:

4 białka jaj

ekstrakt waniliowy

szczypta proszku do pieczenia

szklanka cukru

¼ szklanki mąki

szczypta soli

2 szklanki wiórków kokosowych

Jak zrobić kokosanki z białek?

Rozgrzewamy piekarnik do 160 stopni Celsjusza. Blachę wykładamy papierem do pieczenia. Ubijamy białka jaj na sztywno. Łączymy z cukrem, proszkiem do pieczenia i szczyptą soli. Delikatnie mieszamy z mąką i ekstraktem waniliowym. Wykładamy za pomocą łyżki do lodów. Pieczemy przez 20 minut do zezłocenia. Pozostawiamy do wyschnięcia i ostudzenia.

Kokosanki czekoladowe

Oto składniki na kokosanki czekoladowe:

puszka mleka skondensowanego

opakowanie czekolady

szczypta soli

2 szklanki wiórków kokosowych

ekstrakt waniliowy

olej kokosowy

150 g mąki

Jak zrobić kokosanki czekoladowe?

Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Blachę do pieczenia wykładamy papierem. Rozpuszczamy czekoladę w kąpieli wodnej i dolewamy mleko skondensowane. Doprawiamy szczypta soli. Dodajemy olej kokosowy i przesianą wcześniej mąkę. Mieszamy wiórki kokosowe z masą. Wykładamy na blachę w małych porcjach i pieczemy przez 12 minut. Tak przygotowane schładzamy i wysuszamy.

Kokosanki bez cukru

Oto składniki na kokosanki bez cukru:

2,5 szklanki wiórków kokosowych

¼ szklanki oleju kokosowego

pół szklanki stewii

ekstrakt waniliowy

szczypta soli

opcjonalnie pokruszone orzechy, kakao, lub mąka kokosowa

Jak zrobić kokosanki bez cukru?

Wszystkie składniki wkładamy do blendera. Miksujemy na gładką masę tak, aby pozostałe mniejsze cząstki. Rolujemy kulki za pomocą dłoni lub łyżki do lodów. Obtaczamy w mące kokosowej, kakao lub wiórkach kokosowych. Schładzamy w lodówce i podajemy z ulubionymi dodatkami.

