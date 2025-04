Tradycyjny świąteczny keks to ciasto ucierane na maśle z dużym dodatkiem bakalii. Lekki aromat wanilii, rozchodzący się już w czasie pieczenia, wprowadza nas w dobry świąteczny nastrój. Keks jest jednak najlepszy dopiero na drugi dzień lub nawet trzeci. Zawiń keks w folię do żywności, jak tylko wystygnie. Ciasto wtedy nabiera równomiernej wilgotności w całej objętości.

Keks - przepis tradycyjny

Składniki:

5 jajek,

2 szklanki mąki,

25 dag masła,

szklanka cukru,

torebka cukru wanilinowego,

30 dag mieszanych bakalii (rodzynki, migdały, orzechy, suszone figi, kandyzowane owoce, skórka pomarańczowa),

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia,

kilka kropli aromatu rumowego.

Sposób przygotowania:

Przygotuj bakalie do keksu: większe owoce pokrój w kosteczkę (rodzynki i figi możesz wcześniej namoczyć w rumie albo winiaku). Orzechy i migdały grubo posiekaj (wcześniej posyp je niewielką ilością cukru, żeby nie podskakiwały na deseczce). Miękkie masło zmiksuj na kremową masę z cukrem, szczyptą soli i cukrem wanilinowym. Nie przerywając ucierania, dodawaj po jednym jajku. Dodaj zapach rumowy i na końcu wsyp mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i bakaliami. Wymieszaj łyżką. Keks z bakaliami przełóż do wyłożonej pergaminem formy keksowej. Ciasto keks piecz ok. 1 godzinę w temperaturze 180ºC. Ostudź, wyjmij z pergaminem i przed podaniem usuń papier, a keks oprósz niewielką ilością cukru pudru.

Dlaczego keks pęka i opada?

Jeżeli keks pęka, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt wysoka temperatura. Charakterystyczne podłużne pęknięcia na keksie, można zminimalizować poprzez zmianę trybu grzania. Wyłącz grzałkę górną i pozostaw na grzanie z dołu. Jeżeli będzie to niewystarczające, wyłącz także termoobieg. Stopniowe zmniejszanie temperatury sprawi, że ciasto będzie równomiernie wypieczone.

Keks opada? Jeśli doszło do tego po wypieczeniu to znaczy, że czas pieczenia keksu był zbyt krótki. Po automatycznym wyłączeniu piekarnika, wierzchnia warstwa spada i przykleja się do niewypieczonego środka. Wystarczy pozostawić ciasto w piekarniku 10 minut dłużej i dla pewności zerkać, czy keks wyrósł odpowiednio.

Jak przechowywać keks po upieczeniu?

Keks z bakaliami należy wyjąć z piekarnika i położyć na kratce do przestudzenia. Następnie dokładnie zawinąć w folię spożywczą i folię aluminiową. W ten sposób wilgoć w cieście rozłoży się równomiernie i keks na święta nie będzie zbyt suchy. Jeżeli jednak będzie to niewystarczające, wystarczy przełożyć go do góry nogami i nasmarować ponczem lub naparem z herbaty, wymieszanym z sokiem z cytryny i miodem.

Artykuł pierwotnie opublikowany 13.12.2011 na zlecenie Edipresse.

