Upalne, pełne słońca dni i długie letnie wieczory sprzyjają spotkaniom towarzyskim i nawiązywaniu bliższych kontaktów. Nie od dziś wiadomo, że najlepszym sposobem na zacieśnianie przyjaźni są chwile spędzone na długich rozmowach przy filiżance aromatycznej kawy i pysznym cieście.

Zaproś przyjaciół lub znajomych na długi spacer, a po powrocie zaserwuj im pyszne ciasto kawowe – obowiązkowo z filiżanką aromatycznej małej czarnej.

Przygotowanie kawowego ciasta jest prostsze niż myślisz! Razem z kawą Prima wypróbuj niezawodne przepisy, którymi oczarujesz swoich bliskich.

Wariacje na temat espresso

Słodyczy nigdy za wiele zwłaszcza, gdy zaledwie w kwadrans można przygotować niebanalny słodki przysmak – np. talarki o smaku espresso. Jeśli chcesz się o tym przekonać, przygotuj ciasto według poniższych wskazówek. Ubij masło z białym (100g) i brązowym (100g) cukrem, aż powstanie piana. Następnie dodaj jajko, ¼ łyżeczki soli i ½ łyżeczki cukru waniliowego. Mąkę wymieszaj z łyżeczką proszku do pieczenia, dwiema łyżeczkami kawy rozpuszczalnej, łyżeczką kakao i wymieszaj z ciastem. Uformuj z ciasta kule wielkości orzecha włoskiego i ułóż w niewielkich odstępach na wyłożonej papierem blasze do pieczenia. Piecz w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni przez 15 do 20 minut i... delektuj się niezwykłym smakiem!

Klasyczne kawowe babeczki

Jeżeli jesteś zwolenniczką klasycznego smaku kawy to idealną propozycją dla Ciebie będą babeczki kawowe. Ich wykonanie jest bardzo proste, a smak niezapomniany. Wymieszaj półtorej szklanki mąki, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, 70g posiekanych orzechów laskowych i szczyptę soli. Do połowy szklanki likieru kawowego dodaj dwie łyżeczki rozpuszczalnej. Ubij jajko z ½ szklanki cukru, 1/3 szklanki oleju ½ szklanki jogurtu kawowego i alkoholem wymieszanym z kawą. Wsyp mąkę z dodatkami, energicznie zamieszaj. Ciasto nałóż do przygotowanych foremek, piecz 20 - 25 minut w temperaturze 200 stopni. Rozpuść torebkę czekoladowej polewy, polej wystudzone babeczki, udekoruj orzechami. Gotowe.

Kawowa kropka nad „i”

Do przygotowanych przez Ciebie słodkości podaj aromatyczną kawę. Idealną na lato będzie delikatne Cafe Latte. Zaparz espresso ze świeżo zmielonych ziaren i wlej do wysokiej szklanki. Uzupełnij gorącym mlekiem i dodaj spienioną mleczną piankę. Cafe Latte daje Ci tysiące możliwości kompozycyjnych – możesz dodać syrop smakowy, odrobinę alkoholu, udekorować bitą śmietaną lub posypać czekoladą.