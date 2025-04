Warkocz makowy na cieście drożdżowym według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na warkocz makowy na cieście drożdżowym:

300 g mąki pszennej

150 ml ciepłego mleka

50 g roztopionego masła

3-4 łyżki cukru

2 jajka

szczypta soli

opakowanie drożdży instant

masa makowa domowa

Jak zrobić warkocz makowy na cieście drożdżowym?

Do mąki dodajemy szczyptę soli, cukier oraz suszone drożdże. Wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy dwa żółtka i wlewamy mleko. Wygniatamy ciasto przez 10 minut do uzyskania zwartej i elastycznej masy. Wkładamy do miski i przykrywamy ściereczką. Odstawiamy na 2 godziny do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Posypujemy blat od spodu mąką. podsypujemy również wierzch ciasta. Wałkujemy ciasto na kształt prostokąta. Białkiem smarujemy płat ciasta. Kolejne białko dodajemy do masy makowej. Masę makową wykładamy na ciasto drożdżowe. Ciasto zwijamy ciasno w rulon od szerszej strony zaczynając. Przekrawamy go wzdłuż na pół. Następnie zwijamy zaplatając warkocz tak, aby masa makowa pozostawała u góry. Składamy końce i ciasno zwijamy. pozostawiamy na pół godziny do wyrośnięcia. Wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza na 30-35 minut.

