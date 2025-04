Trufle z masłem orzechowym według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na trufle z masłem orzechowym:

szklanka wiórków kokosowych

10 daktyli bez pestki

pół szklanki masła orzechowego

pół łyżeczki cynamonu

łyżka płynnego miodu

tabliczka gorzkiej czekolady

1-2 łyżki wiórków kokosowych do posypania

Jak zrobić trufle z masłem orzechowym?

Do miski wsypujemy wiórki kokosowe, dodajemy daktyle i masło orzechowe. Doprawiamy cynamonem i płynnym miodem. Wszystko dokładnie mieszamy i miksujemy za pomocą blendera. Następnie formujemy w dłoniach drobne kulki i odstawiamy na bok. Wstawiamy do lodówki na około godzinę do stwardnienia. Czekoladę roztapiamy w kąpieli wodnej. Każdą truflę obtaczamy w czekoladzie i odkładamy do zastygnięcia. Na koniec posypujemy wiórkami kokosowymi. Tak przygotowane trufle możemy podawać na deser, jako zdrowszą alternatywę dla innych słodyczy i przekąsek.

