Mocno kakaowe muffinki z dodatkiem kawałków czekolady to idealny deser na Halloween. Wzór pajęczyny wykonany na bazie kremowej masy serowej i gorzkiej czekolady nadaje deserowi potwornego charakteru! Sprawdź jak przygotować je z przepisu Kasi Bukowskiej!

Straszne muffinki na Halloween

Oto składniki na strasznie muffinki na Halloween:

Muffinki:

1,5 szklanki mąki tortowej

0,5 szklanki kakao

łyżka proszku do pieczenia

łyżeczka cynamonu

szczypta soli

pół szklanki brązowego cukru

tabliczka gorzkiej czekolady

2 duże jajka

szklanka mleka

6 łyżek oleju

Polewa:

pół tabliczki gorzkiej czekolady

łyżeczka masła

50 g kremowego serka

25 g miękkiego masła

125 g cukru pudru

Jak zrobić straszne muffinki na Halloween?

Do dużej miski wsypujemy suche składniki: mąkę tortową, kakao, proszek do pieczenia, cynamon, sól i brązowy cukier. Wszystko dokładnie mieszamy za pomocą trzepaczki. Wsypujemy pokruszona tabliczkę gorzkiej czekolady. Do drugiej miski wbijamy dwa jajka i ubijamy trzepaczką. Wlewamy mleko i olej. Łączymy suche i mokre składniki. Przekładamy masę do formy wyłożonej papilotkami. Pieczemy około 25 minut w temperaturze 175 stopni Celsjusza. Studzimy na kratce. Roztapiamy czekoladę z masłem i przekładamy do dozownika. Masło, serek oraz cukier puder ubijamy na gładką i kremową masę. Masą serową smarujemy wierzch muffinek. Na koniec dekorujemy polewą czekoladową. Tworzymy wzór pajęczyny za pomocą drewnianego patyczka do szaszłyków. Tak przygotowane muffinki doskonale sprawdzą się na przyjęciu dla dzieci!

