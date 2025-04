Stefanka

Oto składniki na stefankę:

250 g masła

pół szklanki cukru pudru

250 g herbatników maślanych

niecała tabliczka białej czekolady

pół laski wanilii

kakao

kawa rozpuszczalna lub Inka

Jak przygotować stefankę?

Miękkie masło ucieramy z cukrem pudrem i ziarenkami laski wanilii. Po kilku minutach miksowania masło powinno stać się białe. Herbatniki nasączamy w kawie i układamy na papierze do pieczenia. Pierwszą warstwę smarujemy kremem maślanym. Wykonujemy w ten sposób całe ciasto to wykończenia wszystkich składników. Na koniec smarujemy wierzch kremem maślanym i posypujemy kakao. jako dekoracje przygotowujemy delikatne serpentynki z białej czekolady. Wykonujemy ja ścierając wierzch za pomocą ostrego noża. Resztę czekolady łamiemy i roztapiamy. Polewamy nią wierzch stefanki. Układamy wiórki z białej czekolady. Wkładamy na 3-4 godziny do lodówki.

