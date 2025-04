Róże z jabłek z ciasta francuskiego

Oto składniki na róże z jabłek z ciasta francuskiego:

2 czerwone jabłka

sok z połówki cytryny

2 łyżki płynnego miodu

opakowanie ciasta francuskiego

łyżeczka cynamonu

szczypta cukru pudru

Jak zrobić róże z jabłek z ciasta francuskiego?

Jabłka przekrawamy na pół i wydrążamy gniazda nasiennie. Następnie odcinamy końcówki Kroimy w cienkie plasterki. Wyciskamy sok z połowy cytryny i wlewamy do miski z wodą. Jabłka przekładamy do miski z wodą. Podgrzewamy w mikrofali przez 3-5 minut. Odcedzamy na sitku. Płat ciasta francuskiego przekrawamy na 6 szerokich pasków. Każdy pasek smarujemy miodem. Nakładamy warstwowo plasterki jabłek i posypujemy cynamonem. Na koniec zakładamy kolejną częścią ciasta francuskiego. Zawijamy i tworzymy kształt róży. Wkładamy do papilotek i formy do muffinek. Zapiekamy w temperaturze 190 stopni Celsjusza przez 45 minut. Tak przygotowane róże oprószamy cukrem pudrem po upieczeniu. Doskonale smakują podane na różnych imprezach karnawałowych.

