Profiterolki z sosem czekoladowym według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na profiterolki z sosem czekoladowym:

Ptysie:

pół szklanki wody

pół szklanki mąki pszennej

1/4 kostki miękkiego masła

2 jajka

szczypta soli

Krem śmietankowy:

mała śmietana kremówka

2 łyżeczki żelatyny

opakowanie cukru waniliowego

Sos czekoladowy:

1/3 tabliczki gorzkiej czekolady

1/3 śmietany kremówki

1 łyżeczka cukru waniliowego

1 łyżka masła

Jak zrobić profiterolki z sosem czekoladowym?

Do garnka wsypujemy mąkę, sól, wlewamy wodę oraz dodajemy kawałek masła. Wszystko dokładnie gotujemy i mieszamy, aby nie przypalić ciasta. Gdy uzyskamy gładką i sprężysta masę przekładamy je do miseczki do całkowitego ostygnięcia. Następnie wbijamy stopniowo po jednym jajku i dokładnie miksujemy. Następnie przekładamy ciasto do szprycy i wyciskamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia tworząc małe kółeczka. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez 15 minut. Studzimy na kratce. W międzyczasie przygotowujemy krem śmietanowy. Namaczamy żelatynę w 3-4 łyżkach zimnej wody i pozostawiamy do wchłonięcia. Następnie podgrzewamy przez parę sekund w mikrofali, aby zrobiła się płynna i odstawiamy na bok. Kolejno ubijamy śmietanę kremówkę z cukrem pudrem. Przechodzimy do przygotowania sosu czekoladowego. Do rondelka wlewamy śmietanę kremówkę i wsypujemy cukier waniliowy i dodajemy masło. Wszystkie składniki podgrzewamy w rondelku. Dodajemy kawałki czekolady i mieszamy do połączenia się z resztą tworząc jednolity płyn. Do masy śmietanowej wlewamy wcześniej przygotowaną żelatynę i miksujemy całość. Przekładamy do rękawa cukierniczego. Każdego ptysia przekrawamy na pół i wypełniamy kremem. Na koniec polewamy gęstym sosem czekoladowym. Tak przygotowane profiterolki doskonale sprawdzą się na przyjęciach urodzinowych dla dzieci.

