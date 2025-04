Owoce pigwy to doskonały dodatek do herbaty czy innych napojów. Przygotowywana w słodkim syropie z dodatkiem wanilii i cynamonu świetnie sprawdzi się jako deser sam w sobie lub ozdoba ciasta czy lodów. Sprawdź przepis Kasi Bukowskiej!

Pigwy w syropie

Oto składniki na pigwy w syropie według Kasi Bukowskiej:

4 duże pigwy

4 szklanki wody

2 szklanki cukru

2 laski cynamonu

pół laski wanilii

Jak zrobić pigwy w syropie?

Do garnka wsypujemy cukier, zalewamy wodą i dodajemy cynamon oraz laskę wanilii z wydrążonymi ziarenkami. Zagotowujemy na wolnym ogniu. Obieramy pigwę i kroimy w ósemki. Pozbywamy się gniazd nasiennych. Wkładamy do gotującego się syropu. Gdy zawartość zacznie wrzeć, przykrywamy garnek i zmniejszamy ogień. Gotujemy przez 40-60 minut do miękkości. Wykładamy na półmisek.

