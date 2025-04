Przepis na pierniczki bezglutenowe według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na pierniczki bezglutenowe:

Reklama

150 g mąki ryżowej

250 g mąki gryczanej

50 g mąki ziemniaczanej

szczypta soli

6 łyżek brązowego cukru

2 czubate łyżeczki przyprawy do piernika

6 łyżek białego cukru

2 łyżki cukru waniliowego

75 g masła

pół łyżeczki proszku do pieczenia

3/4 łyżeczki sody

3 jajka

4 czubate łyżki miodu

skórka otarta z jednej pomarańczy

Jak zrobić pierniczki bezglutenowe?

Do garnka przekładamy miód, masło oraz cukier biały i brązowy. Rozpuszczamy na jednolitą masę. Do miski wsypujemy mąkę gryczaną, ryżową, ziemniaczaną oraz sodę oczyszczoną, proszek do pieczenia, przyprawę do piernika oraz szczyptę soli. Mieszamy dokładnie wszystkie suche składniki. Ścieramy skórkę z umytej i wyparzonej pomarańczy. Przestudzoną masę miodową przelewamy do suchych składników. Dodajemy jajka do przygotowanej masy. Dostosowujemy konsystencję pierniczków i w razie potrzeby dodajemy mąkę gryczaną. Przekładamy do lodówki. Posypujemy blat mąką. Wyciągamy kawałek ciasta i rozwałkowujemy na cienki placek. Wykrawamy dowolne kształty lub świąteczne gwiazdki. Przy pomocy szpatułki przekładamy pierniczki na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Przekładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy przez 7-9 minut. Pozostawiamy do przestygnięcia i dekorujemy np. lukrem królewskim.

Reklama

Zobacz inne przepisy w formie wideo