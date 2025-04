Odwrócone ciasto ananasowe według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na odwrócone ciasto ananasowe:

50 g miękkiego masła

50 g brązowego cukru

puszka ananasa

100 g miękkiego masła

2 jajka

100 g brązowego cukru

100 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki syropu z ananasa z puszki

skórka otarta z jednej cytryny i połowa wyciśniętego soku

Jak zrobić odwrócone ciasto ananasowe?

Miękkie masło ucieramy z brązowym cukrem na białą i puszystą masę za pomocą miksera. Formę do ciasta wysmarowujemy równomiernie przygotowaną masą. Na wierzch układamy plasterki ananasa. Miękkie masło ucieramy z jajkami i brązowym cukrem na puszystą masę. Dodajemy mąkę i proszek do pieczenia. Na koniec wlewamy syrop z ananasa, skórkę otarta z cytryny oraz sok. Wszystko dokładnie mieszamy i rozkładamy masę na kawałkach ananasa. Pieczemy w 180 stopniach Celsjusza przez 30 minut do lekkiego zbrązowienia. Po upieczeniu ciasto studzimy i odwracamy do góry dnem. Tak przygotowany deser idealnie sprawdzi się podczas karnawału.

