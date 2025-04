Masa makowa według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na masę makową:

Reklama

2 szklanki maku

ilość wody lub mleka 2 cm ponad suchego maku

100 g rodzynek

1/4 szklanka płynnego miodu

100 g dowolnych orzechów

1/4 szklanki cukru

3 łyżki masła

50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

szczypta cynamonu

skórka z jednej pomarańczy

Jak zrobić masę makową?

Mak namaczamy przez noc w lodówce lub gotujemy w wodzie lub mleku przez 30 minut. Następnie przecedzamy masę przez ściereczkę do usunięcia nadmiaru płynu. Namaczamy rodzynki w ciepłej wodzie. Mak mielimy w maszynce trzykrotnie. Następnie dodajemy wcześniej przygotowane bakalie. Jeżeli nie przypadną nam do gustu, możemy je zastąpić suszoną żurawiną, morelą oraz orzechami włoskimi czy migdałami. Wsypujemy cynamon oraz skórkę otartą z pomarańczy. Wlewamy płynny miód i wsypujemy cukier. Dodajemy masło i mieszamy wszystkie składniki bardzo dokładnie. Tak przygotowaną masę wstawiamy na dwa dni do lodówki. Przed dodaniem jej do makowców, warto wlać białka jaj, aby nieco zgęstniała.

Reklama

Zobacz inne przepisy w formie wideo