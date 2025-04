Ciasto marchewkowe z kremem orzechowym według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na ciasto marchewkowe z kremem orzechowym:

3 szklanki drobno startej marchewki

półtorej szklanki brązowego cukru

2 szklanki mąki pszennej

1/3 szklanki śmietany

4 duże jajka

3/4 szklanki oleju

2 łyżeczki sody oczyszczonej

łyżeczkę soli

1,5 łyżeczki cynamonu

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

1/4 łyżeczki imbiru

1/4 łyżeczki mielonych goździków

serek twarogowy (60 g)

masło (60 g)

pół szklanki kremu czekoladowo-orzechowego

szklanka cukru pudru

2 łyżki ciemnego kakao

Jak zrobić ciasto marchewkowe z kremem orzechowym?

Na początku ucieramy cukier z jajkami na gładka i puszysta masę. Następnie dolewamy olej ciągle miksując. Dodajemy śmietanę oraz startą marchewkę. Do mokrych składników przesiewamy wszystkie przyprawy razem z mąką pszenną. Miksujemy tylko do połączenia się składników. Zbyt długie miksowanie może spowodować, że ciasto będzie za twarde po upieczeniu. Wylewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia lub posypaną mąką i wysmarowaną tłuszczem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 175 stopni Celsjusza na 45-50 minut. Po wyjęciu studzimy ciasto na kratce. W międzyczasie przygotowujemy krem. Do miski wrzucamy miękkie masło oraz cukier puder - miksujemy na gładką masę. Dodajemy serek oraz krem orzechowy. Dokładnie mieszamy. Tak przygotowanym kremem smarujemy wystudzone ciasto. Smakuje idealnie, posypane posiekanymi orzechami.

