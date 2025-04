Przepis na Chatkę Baby Jagi według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na Chatkę Baby Jagi:

400 g herbatników maślanych

600 g tłustego sera twarogowego mielonego trzykrotnie

szklanka cukru pudru

kostka miękkiego masła

łyżka cukru waniliowego

łyżka kakao

Na polewę:

3 łyżki kakao

6 łyżek cukru pudru

2-3 łyżki mleka

1/4 kostki masła

Jak zrobić Chatkę Baby Jagi?

Masło ucieramy z cukrem pudrem. Do masy dodajemy stopniowo po łyżce twarogu. Utartą masę twarogową przedzielamy na pół. Jedną część przekładamy do miski i dodajemy kakao, natomiast do następnej - cukier puder. Miksujemy krótko dwie masy osobno, do połączenia się składników. Układamy pierwszy rząd herbatników na folii aluminiowej i smarujemy delikatnie ciemną masą twarogową. Układamy drugą warstwę herbatników. Rozsmarowujemy drugą warstwę masy. Podnosimy folię aluminiową i składamy tak, aby powstał trójkąt i dociskamy całość. Zawijamy w folię spożywczą i przekładamy na noc do lodówki. Przygotowujemy polewę czekoladową. Do garnka wlewamy mleko i dodajemy masło. Dosypujemy do rozpuszczonej masy cukier puder oraz kakao. Mieszamy dokładnie. Dostosowujemy gęstość polewy wlewając mleko. Chatkę rozwijamy z folii aluminiowej i polewamy całość polewą. Oprószamy wiórkami kokosowymi dla dekoracji. Czekamy, aż polewa stężeje, aby ciasto można było pokroić na równe części.

