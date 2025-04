Przygotowanie 50 min * pieczenie 30 min * 1 porcja – ok. 310 kcal

Składniki na 20 porcji:

- 35 dag mąki

- 3 jajka

- 20 dag cukru

- 25 dag masła

- 1 łyżeczka proszku do pieczenia

- 4 łyżki jogurtu

- 1/2 l kremówki

- 5 dag cukru pudru

- cukier wanilinowy

- 1 łyżka żelatyny

- 30 dag czereśni

- polewa czekoladowa

Sposób wykonania:

1. Masło utrzyj z cukrem, dodając na przemian jajko i porcję mąki. Masę zmiksuj z proszkiem do pieczenia i jogurtem.

2. Ciasto przelej do dużej prostokątnej blachy. Piecz ok. 30 min w 180 st. C, ostudź.

3. Owoce umyj, wydryluj. 1/3 zmiksuj, odciśnij z nich sok. Żelatynę namocz w 3 łyżkach zimnej wody, podgrzej do rozpuszczenia, ostudź.

4. Kremówkę ubij z cukrem pudrem i wanilinowym. Połącz z sokiem i żelatyną.

5. Połowę kremu wyłóż na ciasto, ułóż na nim resztę owoców, przykryj resztą śmietany. Zastudź, udekoruj polewą.