Jesienne tarty z owocami

Niestety, skończyły się wakacje. Nieubłaganie zbliża się początek astronomicznej jesieni. Ta pora roku sprawia, że stajemy się bardziej ospali i leniwi. Słońce zachodzi wcześniej, temperatury spadają, a wraz z nimi liście z drzew. Nie jest to jednak powód, żeby rezygnować ze smaków lata. Bo cóż innego skuteczniej odgoni jesienną aurę, niż kruche ciasto, pokryte delikatnym, puszystym kremem i zwieńczone przepysznymi owocami? Tym bardziej, że do wielu owoców mamy dostęp przez cały rok.

Oto kilka rewelacyjnych przepisów na tarty z owocami prosto od mistrzów kuchni Polsat Food Network. Ciasta te sprawdzą się zarówno w chłodniejsze popołudnia, spędzane w domu przed telewizorem, jak i jako deser w trakcie uroczystego rodzinnego obiadu, albo - po prostu - jako słoneczna przekąska na poprawę humoru.

Tarty idealne na początek jesieni - 3 przepisy:

[CMS_PAGE_BREAK:Tarta brzoskwiniowo – malinowa]

Tarta brzoskwiniowo – malinowa

Przepis: Anna Olson

Składniki:

• 55g i 2 łyżki niesolonego masła w temp. pokojowej,

• 55g i 2 łyżki cukru pudru,

• 1 żółtko jajka, ugotowanego na twardo,

• 1 żółtko,

• ½ łyżeczki ekstraktu z wanilii,

• 310g mąki,

• ¼ łyżeczki soli.

Nadzienie:

• 240ml półtłustego mleka,

• 1 łyżeczka pasty waniliowej,

• 1 łyżeczka skórki startej z pomarańczy,

• 3 żółtka,

• 60g cukru,

• 3 łyżki mąki kukurydzianej,

• 2 łyżki niesolonego masła,

• 1 łyżka likieru pomarańczowego /opcjonalnie brandy,

• 2 brzoskwinie, obrane i pokrojone na plasterki,

• 210g świeżych malin,

• 60g dżemu jabłkowego.

Przygotowanie:

1. Ubij masło z cukrem pudrem na gładką masę. „Przeciśnij” żółtko ugotowane na twardo przez sitko, dodaj surowe żółtko i wanilię. Dodaj do masła i mieszaj, aż wszystko dokładnie się połączy.

2. Dodaj mąkę i sól do maślanej mikstury. Uformuj ciasto w płaski okrąg, owiń folią spożywczą

i schłodź, aż będzie twarde (około 2 godzin).

3. Delikatnie rozwałkuj ciasto, aż odrobinę zmięknie. Wyłóż nim formę do tarty. Ponownie schłodź ciasto (już w foremce) – tym razem przez około 30 minut. Nagrzej piekarnik do 180°C.

4. Po schłodzeniu, dno tarty ponakłuwaj widelcem. Piecz przez około 20 minut, aż brzegi będą brązowe. Odstaw do wystygnięcia.

5. Nadzienie: odlej z mleka 2 łyżki. Do reszty dodaj wanilię, skórkę z pomarańczy i gotuj na średnim ogniu. Ubij żółtka jajek z cukrem i mąką kukurydzianą oraz pozostałymi dwoma łyżkami mleka. Tuż przed tym, jak mleko się zagotuje, zdejmij je z ognia i przelej do miseczki z mlekiem i mąką kukurydzianą, a następnie wlej wszyszystko z powrotem do garnka. Gotuj na średnim ogniu, cały czas mieszając, aż krem zgęstnieje – około 5 minut. W osobnej miseczce przygotuj masło. Gdy krem zgęstnieje, zdejmij go z ognia i przelej przez sitko do miski z masłem. Mieszaj, aż masło się rozpuści i połączy z kremem. Dodaj likier (jeśli go używasz) i przykryj folią spożywczą w taki sposób, aby folia przylegała do kremu. Odstaw do wystygnięcia, a następnie schłodź w lodówce przez co najmniej 2 godziny. Po tym czasie przemieszaj krem, aby trochę zmiękł i rozprowadź go równo po cieście. Ułóż plasterki brzoskwiń i maliny na kremie.

6. Nad średnim ogniem podgrzej dżem jabłkowy. Posmaruj maliny i brzoskwinie podgrzanym dżemem jabłkowym i odstaw do ostygnięcia.

Tartę najlepiej podawać tego samego dnia, ale może być przechowywana w lodówce przez jeden dzień.

[CMS_PAGE_BREAK:Czarno – niebieska tarta sernikowa]

Czarno – niebieska tarta sernikowa

Przepis: Kuchnia Food Network

Składniki:

• 3 łyżki rozpuszczonego, niesolonego masła,

• 8 paczuszek herbatników korzennych, połamanych na kawałki,

• 1/3 szklanki i 2 łyżki cukru,

• ¼ szklanki kwaśnej śmietany,

• 225g odtłuszczonego, kremowego serka,

• ½ łyżeczki startej skórki cytryny,

• ½ łyżeczki ekstraktu z wanilii,

• 1 duże jajko i jedno białko jajka, lekko ubite,

• 2 szklanki jeżyn,

• 2 szklanki jagód (borówek amerykańskich).

Przygotowanie

1. Nagrzej piekarnik do 175°C. Połącz masło z herbatnikami w misce przy użyciu blendera, aż do uzyskania gładkiej masy. Wyłóż formę do tarty masą herbatnikową – dno i boki do połowy. Piecz przez około 10 minut, aż ciasto zacznie się zarumieniać. Odstaw do ostygnięcia.

2. Połącz 1/3 szklanki cukru, kwaśnej śmietanki i kremowego serka w misce przy użyciu miksera, aż wszystko dokładnie się połączy. Dodaj skórkę z cytryny, wanilię, jajka i dalej miksuj. Przelej do ostudzonej tarty i piecz około 25-30 minut. Odstaw do ostygnięcia (przynajmniej na godzinę, maksymalnie na całą noc).

3. Na 30 minut przed podaniem wymieszaj owoce z pozostałymi dwoma łyżkami cukru i zgnieć delikatnie przy użyciu drewnianej łyżki. Wyłóż na tartę i podawaj.

[CMS_PAGE_BREAK:Tarta z białą czekoladą i malinami]

Tarta z białą czekoladą i malinami

Przepis: Andy Bates

Składniki:

Ciasto:

• 2 szklanki zwykłej mąki i odrobina do oprószenia stolnicy,

• ¾ szklanki cukru pudru,

• szczypta soli,

• 140g masła,

• 1 duże jajko,

• 1 żółtko.

Wypełnienie:

• 300g białej czekolady,

• 300ml śmietany,

• 60ml pełnotłustego mleka,

• 2 jajka,

• 600g świeżych malin,

• cukier puder do oprószenia.

Przygotowanie:

1. Aby zrobić ciasto, wymieszaj mąkę, cukier puder oraz sól. Dodaj masło i miksuj, aż całość nabierze konsystencji bułki tartej. Dodawaj małymi porcjami ubite jajko, aż powstanie kula ciasta. Może nie być potrzebne całe jajko. Owiń mocno folią spożywczą i trzymaj w lodówce przez godzinę. Ciasto można mrozić.

2. Wyjmij ciasto z folii i rozwałkuj na posypanej mąką stolnicy na grubość 2mm. Wyłóż formę ciastem tak, aby zachodziło na ranty – nadmiar odpadnie podczas pieczenia. Postaw na papierze do pieczenia i wstaw do lodówki na 30 minut.

3. Nagrzej piekarnik do 180 ̊C. Wyłóż ciasto papierem do pieczenia i wypełnij kuleczkami ceramicznymi, aby utrzymać kształt, piecz przez 20 minut. Wyjmij kuleczki oraz papier i wstaw do piekarnika na kolejne 5-8 minut, aż nabierze złocisto-brązowego koloru. Nie piecz zbyt długo, ponieważ później będzie pieczone przez kolejne 40 minut. Wyjmij z piekarnika, posmaruj żółtkiem i wstaw ponownie do piekarnika na 5 minut. Wyjmij i odstaw, aż ciasto się schłodzi. Zmniejsz temperaturę w piekarniku do 150 ̊C.

4. Aby przygotować wypełnienie, połam czekoladę na kawałki i odstaw w misce na bok. Zagotuj śmietanę z mlekiem i polej nią kawałki czekolady. Mieszaj, aż czekolada i śmietana się wymieszają. Odstaw do schłodzenia na 5 minut. Ubij jajka i dodaj je do czekolady, dobrze wymieszaj.

Wylej czekoladę na ciasto. Ostrożnie wstaw je do piekarnika i piecz przez 40-50 minut lub do momentu, aż wypełnienie się zetnie. Wyjmij z piekarnika i odstaw do schłodzenia w temperaturze pokojowej. Wstaw do lodówki, aby stężało.

Ostrożnie, zaczynając od zewnątrz, pokryj tartę malinami schodząc do środka. Przed podaniem oprósz cukrem pudrem.

