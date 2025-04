Jesień. Czas refleksji i relaksu

Jesień wyprowadza nas z lata i przygotowuje do zimy. Raz kusi ostatnimi ciepłymi promieniami słońca, by za chwilę ochłodzić listopadowym, zimnym porankiem. O tej porze roku zarówno z zachwytem spoglądamy na bogactwo i piękno jesiennych kolorów, jak i refleksyjnie skupiamy się na obowiązkach.

Reklama

Czy jesienią powinniśmy wykluczyć z naszej diety lody? Zdaniem ekspertów lody są przekąską, którą można jeść przez cały rok i błędnie postrzegane są przez Polaków jako największy kaloryczny „grzech”. Zatem jeśli dopada Cię ponury nastrój jesienią, zamiast ciasta wybierz lody śmietankowe albo owocowe sorbety.

Kilka wyjątkowych jesiennych przepisów

Pomarańcza nadziewana lodami Algida Śmietankowa Czekolada i kandyzowaną w brązowym cukrze skórką

pomarańczową

Składniki (dla 4 osób):



6 pomarańczy

½ litra lodów Algida Śmietankowa Czekolada

100 g brązowego cukru

Wykonanie:

Wszystkie pomarańcze dokładnie umyć i sparzyć. Obrać skórkę z dwóch, pokroić w grubą kostkę. Z brązowego cukru i 4 łyżek wody ugotować syrop, wrzucić do niego skórkę cytrynową i gotować ciągle mieszając, aż całość będzie gęsta i lśniąca. W pozostałych 4 pomarańczach odciąć górę, wydrążyć miąższ uważając żeby nie przeciąć skórki. Wymieszać lody z kandyzowaną skórką i od razu nakładać do wydrążonych pomarańczy. Przykryć górą. Można podawać od razu lub włożyć do lodówki do ponownego zamrożenia i wyjąć jak będą goście.

Gruszki w czerwonym winie, nadziewane lodami Algida Śmietankowa Bakalia z gęstym sosem z wina





Składniki ( dla 4 osób):

4 gruszki (jeśli są małe może być ich 8)

500 ml półwytrawnego czerwonego wina

laska cynamonu

100 g cukru

llody Algida Śmietankowa Bakalia

Wykonanie:

Gruszki umyć, obrać cienko ze skórki zostawiając ogonki. Wino zagotować z cukrem i laską cynamonu, do gorącego wina włożyć gruszki i gotować na małym ogniu 15 minut, tak aby gruszki były ugotowane, jednak zwarte. Wyjąć delikatnie gruszki i pozostawić do wystygnięcia. Z wina wyjąć laskę cynamonu i dalej gotować aż zgęstnieje. Gruszki przeciąć na wysokości 2/3, delikatnie wydrążyć łyżeczką. Do środka nałożyć lody, zamknąć przykrywką z ogonkiem. Podawać od razu z gorącym sosem z wina lub zamrozić i wyjąć 10-15 minut przed podaniem, sos podgrzać.

Czekolada spicy z chilly i gałką lodów Carte d’Or Czekolada



Składnik ( dla 2 osób lubiących ostre smaki)i:

1 tabliczka gorzkiej czekolady (100g)

1 szklanka mleka

1 niepełna szklanka słodkiej, tłustej śmietanki

1/2 łyżeczki tabasco

2 szczypty chilly w proszku

2 duże gałki lodów Carte d’Or Czekolada

Wykonanie:

Wymieszać mleko ze śmietanką, dodać czekoladę i tabasco. Wszystko razem gotować stale mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia czekolady. Gorącą czekoladę wlać do kubków, nałożyć po dużej gałce lodów czekoladowych, posypać chilly.

Tarta bakaliowa z imbirem i pomarańczą podawana na gorąco z lodami Algida Śmietankowa Bakalia

Składniki:



Ciasto:

100 g masła lub margaryny

200 g mąki

50 g cukru

szczypta soli

1/3 szklanki wody

1 łyżka oliwy z oliwek

½ kostki masła

1 szklanka cukru

½ szklanki słodkiej śmietanki

2 szklanki dowolnie zmieszanych orzechów i bakalii (mogą być także wiórki kokosowe, pestki słonecznika, kandyzowany imbir, płatki migdałowe, pestki dyni – im różnorodniej tym lepiej)

1 pomarańcza

1 kawałek (3 cm) świeżego imbiru

2 łyżki miodu

lody Algida Śmietankowa Bakalia

Wykonanie:

Zagnieść zwarte ciasto, wyłożyć nim formę do tart i wstawić do lodówki na godzinę. Rozgrzać piekarnik do 180 st C. Ciasto przykryć folią aluminiową i obciążyć np. ziarnem fasoli. Wstawić tartę do piekarnika na 20-30 minut, aż do bardzo lekkiego zarumienienia. Wyjąć, ostudzić. Masło rozpuścić, dodać cukier, śmietankę i miód, gotować aż się wszystko rozpuści stale mieszając. Pomarańczę dokładnie umyć, sparzyć wrzątkiem, pokroić na 6-8 plastrów, wrzucić do gotującego się masła z cukrem. Chwilę gotować, dodać obrany i starty na tarce imbir. Chwilę gotować, dodać 2 szklanki bakalii. Gotować jeszcze przez chwilę. Gorącą masę wyłożyć na podpieczone ciasto i wszystko jeszcze upiec w piekarniku przez 30 minut w 180 st C. Podawać trochę ostudzoną z lodami (można tę tartę też ostudzić i podgrzać tylko przed podaniem).



Reklama

źródło: Materiały prasowe