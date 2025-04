Staropolski piernik długo dojrzewający jest wymagający czasowo, ale wbrew pozorom nie jest to trudny do przygotowania wypiek. Możesz zrobić go na kilka sposobów, modyfikując składniki oraz dodatki. Piernik doskonale smakuje w połączeniu z powidłami śliwkowymi, nalewką pomarańczową, a także gorącą kawą czy zimową herbatą. Zobacz, jak go przygotować.

Klasyczny piernik staropolski powinien dojrzewać 2-3 miesiące, jednak możesz skrócić ten czas i przygotować równie pyszny wypiek w zaledwie miesiąc. Pamiętaj, aby ciasto przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu.

Składniki:

Kostka masła (200 g),

500 ml miodu płynnego akacjowego lub gryczanego,

200 g cukru,

4 średnie jajka,

3 łyżki mieszanki przypraw do piernika,

4 łyżeczki sody oczyszczonej,

Pół szklanki mleka,

¾ szklanki powideł śliwkowych,

Pół łyżeczki soli,

Kilogram mąki pszennej.

Sposób przygotowania:

Masło roztop w rondelku i wsyp mieszankę przypraw do piernika. Smaż całość na bardzo małym ogniu przez około minutę, cały czas mieszając. Po łyżeczce wsyp sodę oczyszczoną, a następnie małym strumieniem wlej mleko. Gotową masę lekko wystudź. W miseczce roztrzep jajka i wlej je do wystudzonej masy. Przesianą mąkę połącz z cukrem, solą i miodem, a następnie dodaj masę piernikową. Tak przygotowane ciasto przykryj czystą ściereczką i odstaw w ciemne, suche i chłodne miejsce na 3 tygodnie. Po tym czasie ciasto przełóż do formy wysmarowanej tłuszczem i wysypanej mąką lub wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz przez 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Wystudzony piernik przełóż dwukrotnie kolejną warstwą powideł śliwkowych lub dżemu.

fot. Piernik dojrzewający 3 tygodnie/Adobe Stock, teressa

Piernik dojrzewający miesiąc będzie jeszcze lepszy w smaku, dlatego jeśli masz czas, przygotuj go właśnie 4 tygodnie wcześniej. Tuż przed świętami udekoruj go w wybrany sposób, a po upieczeniu przechowuj w chłodnym i ciemnym miejscu. Nie musi być to lodówka.

Składniki:

¾ kostki masła,

300 ml miodu wielokwiatowego,

300 g cukru,

3 średnie jajka,

2 łyżeczki sody oczyszczonej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

Pół szklanki mleka,

¾ szklanki powideł śliwkowych,

Pół łyżeczki soli,

Kilogram mąki.

Sposób przygotowania:

Masło roztop w rondelku i wsyp mieszankę przypraw do piernika. Smaż przez około minutę na małym ogniu, cały czas mieszając. Wystudź lekko, a następnie dodaj roztrzepane jajka. Wymieszaj sodę oczyszczoną z proszkiem do pieczenia i solą. Dodaj mleko i połącz z masą jajeczną. Przesianą mąkę połącz z cukrem i miodem, a następnie dodaj masę piernikową. Wyrób masę, a następnie przykryj ściereczką i odstaw w chłodne, suche i ciemne miejsce na 4 tygodnie. Po tym czasie upiecz przez 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Gotowy piernik po wystudzeniu przełóż powidłami i udekoruj wedle uznania.

fot. Piernik dojrzewający 4 tygodnie: przepis/Adobe Stock, ratmaner

Pyszny świąteczny piernik możesz przygotować także na bazie mąki żytniej. Będzie to zdrowsza alternatywa szczególnie dla osób, które nie mogą jeść pszennych produktów, ale nie chcą rezygnować z ciast i deserów wigilijnych.

Skła​dniki:

¾ kostki masła,

300 ml miodu wielokwiatowego,

300 g cukru,

3 średnie jajka,

2 łyżeczki sody oczyszczonej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

Pół szklanki mleka,

Pół łyżeczki soli,

Szklanka dżemu,

Kilogram mąki żytniej.

Sposób przygotowania:

Masło roztop w rondelku i wsyp mieszankę przypraw do piernika. Smaż przez około minutę na małym ogniu, cały czas mieszając. Odstaw do wystudzenia. W osobnej miseczce połącz ze sobą proszek do pieczenia, sodę i sól, a następnie wymieszaj z mlekiem. Całość przelej do wystudzonej masy piernikowej. Mąkę przesiej i połącz z cukrem oraz miodem. Następnie do środka powoli dodaj masę piernikową. Odstaw na minimum 3 tygodnie w ciemne, chłodne i suche miejsce. Po tym czasie upiecz przez 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni. Wystudzony piernik przełóż dwukrotnie kolejną warstwą powideł śliwkowych lub dżemu.

fot. Piernik dojrzewający na mące żytniej/Adobe Stock, wypiekibeaty

Piernik po upieczeniu powinien być przechowywany w suchym i chłodnym miejscu. Nie musi to być lodówka, z powodzeniem sprawdzi się zimna spiżarnia lub piwnica. Pamiętaj jednak, aby dokładnie zabezpieczyć wypiek przed chłonięciem niechcianych zapachów.

Czytaj więcej o przechowywaniu piernika i pierniczków

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.11.2018

