Szukasz przepisu na szybkie ciasto z jabłkami i budyniem na oleju? Mamy dla ciebie idealną propozycję, nie tylko z wykorzystaniem budyniu, ale także kruszonki. Możesz także sięgnąć po przepis na klasyczne ciasto ucierane z jabłkami - bez dodatków będzie smakować równie doskonale.

Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego wyszedł ci zakalec z ciasta ucieranego, sprawdź, czy nie popełniłaś tych błędów i zobacz, jak się przed nimi uchronić. Najczęściej popełniane błędy przy cieście ucieranym to:

Używasz zimnych składników – jajka, masło, margaryna lub jabłka nie mogą być wykorzystane do pieczenia prosto z lodówki. To sprawi, że nie połączą się odpowiednio i utworzy się zakalec.

Niewłaściwie mieszasz składniki – szpatułką lub drewnianą łyżką połącz składniki tak, aby zachować jednokierunkowy ruch. Jeżeli będziesz mieszać w różnych kierunkach, to spowoduje nieodpowiednie napowietrzenie ciasta.

– szpatułką lub drewnianą łyżką połącz składniki tak, aby zachować jednokierunkowy ruch. Jeżeli będziesz mieszać w różnych kierunkach, to spowoduje nieodpowiednie napowietrzenie ciasta. Zbyt długo miksujesz masę – używając robota kuchennego uważaj, aby masa była miksowana krótko i intensywnie. Po dłuższym czasie straci napowietrzenie lub teksturę, gdy dodasz ubite białka.

Jeśli chcesz przygotować szybkie ciasto z jabłkami i budyniem na oleju, podążaj za tymi krokami i zapomnij o zakalcach.

Składniki:

3-4 duże jabłka,

1,5 szklanki mąki,

4 jajka,

¼ szklanki oleju,

¾ szklanki cukru,

2 opakowania budyniu,

2 opakowania cukru wanilinowego,

łyżeczka proszku do pieczenia,

100 g zimnego masła,

600 ml mleka,

Szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz ze skórki i pokrój na mniejsze plasterki. Wydrąż też gniazda nasienne. Jajka wbij do miski i utrzyj z cukrem na wysokich obrotach miksera. Masa powinna być gładka, jasna i puszysta. Do osobnej miski przesiej mąkę z proszkiem do pieczenia i połącz z masą jajeczną. Następnie cienkim strumieniem wlej olej do uzyskania gładkiej konsystencji. Do masy przesiej mąkę, dodaj szczyptę soli, a następnie dobrze wymieszaj szpatułką. Gotowe ciasto przelej do formy, a na wierzchu ułóż plasterki jabłka (wcześniej możesz lekko obtoczyć je w mące). Możesz je także wtopić w masę, aby wierzch pozostał gładki. Piecz ok. godzinę w 180 stopniach (do suchego patyczka), a następnie wystudź. Odlej pół szklanki mleka, a resztę zagotuj z cukrem wanilinowym. W odłożonym mleku rozpuść proszki budyniowe, a następnie dodaj do rondelka. Gotuj kilka minut, aż całość zgęstnieje, a następnie przełóż do miski i całkowicie wystudź. Kiedy masa będzie już zimna, dodaj do niej zimne masło i utrzyj przy pomocy makutry lub miksera. Ciasto podziel na dwie części. Na spodnią warstwę ułóż masę budyniową i przykryj wierzchnią warstwą.

fot. Szybkie ciasto z jabłkami i budyniem na oleju/Adobe Stock, iuliia_n

Jeśli nie chcesz wykorzystywać budyniu w przepisie, możesz przygotować bardziej klasyczne ciasto ucierane z jabłkami. Przepis jest bardzo prosty i szybki.

Składniki:

3-4 duże jabłka,

1,5 szklanki mąki,

4 jajka,

¼ szklanka oleju,

¾ szklanki cukru,

łyżeczka proszku do pieczenia,

Szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Jabłka obierz ze skórki i pokrój w kostkę. Wydrąż też gniazda nasienne. Do miski wbij jajka i utrzyj je z cukrem na wysokich obrotach miksera. Mąkę razem z solą oraz proszkiem do pieczenia przesiej do masy jajecznej i dobrze wymieszaj. Następnie cienkim strumieniem wlej olej. Dodaj pokrojone jabłka, a następnie wymieszaj dobrze wszystkie składniki. Wlej masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia i piecz przez 50 minut w temperaturze 180 stopni (do suchego patyczka).

fot. Szybkie ciasto ucierane z jabłkami na oleju/Adobe Stock, Iryna Melnyk

Ciasto ucierane z jabłkami i kruszonką to prawdziwy smak dzieciństwa. Możesz go przenieść także do swojego domu i zachwycić gości na imprezie lub delektować się nim przy popołudniowej kawie.

Składniki:

5 dużych jabłek,

szczypta cynamonu,

2 łyżki soku z cytryny,

150 g mąki pszennej,

duże jajko (albo 2 mniejsze),

łyżka mleka,

łyżeczka proszku do pieczenia,

100 g drobnego cukru.

Składniki na kruszonkę:

180 g mąki pszennej,

125 g masła,

140 g cukru.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Jabłka obierz ze skórki i pokrój w kostkę, usuwając gniazda nasienne. Wymieszaj z sokiem z cytryny, a następnie rozgrzej odrobinę oleju lub masła na patelni i podsmaż całość. Wystudź. W tym czasie przygotuj kruszonkę, mieszając ze sobą wszystkie składniki i wyrabiając je na kruchą masę. Następnie rozdrobnij ją między palcami. Przygotuj ciasto. Miękkie masło utrzyj z cukrem, aż powstanie gładka i puszysta masa. Dodaj jajko i dalej chwilę ucieraj. Następnie wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i przesiej do masy. Dodaj łyżkę mleka i wymieszaj do połączenia się składników (nie za długo). Gotową masę przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia, a na wierzchu ułóż masę jabłkową. Posyp całość kruszonką i włóż do piekarnika (170 stopni) na ok. 40-45 minut - do suchego patyczka. Udekoruj cukrem pudrem.

fot. Szybkie ciasto ucierane z jabłkami i kruszonką/Adobe Stock, kate_smirnova

