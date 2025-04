Sekret udanej szarlotki to kruchy spód i sztywny, sprężysty mus jabłkowy, wzbogacony aromatem przypraw korzennych. Co zrobić, żeby spód szarlotki nie był mokry i jak zagęścić jabłka do szarlotki? To naprawdę proste.

Czym zagęścić jabłka do szarlotki?

Wystarczy kilka łyżek mąki ziemniaczanej, które dodasz do masy jabłkowej. Jeśli jej nie masz, doskonale sprawdzi się kisiel o dowolnym smaku.

Aby szarlotka zawsze wychodziła smacznie, przygotuj prażone jabłka w słoiku. Ilekroć będziesz chciała upiec ciasto z jabłkami, możesz po nie sięgnąć. Nie bez znaczenia dla smaku ciasta ma to, jaką odmianę jabłek na szarlotkę wybierzesz. Wówczas w miarę potrzeby możesz usztywnić mus jabłkowy właśnie mąką ziemniaczaną.

Jeśli odpowiednio zagęścisz jabłka do szarlotki, ciasto nie będzie się rozpadać przy krojeniu.

fot. Adobe Stock

Co zrobić, żeby spód szarlotki nie był mokry?

Mokry spód szarlotki sprawia wrażenie, że ciasto jest niedopieczone. Przed wyłożeniem musu jabłkowego na spód, podpiecz go w piekarniku przez około 10 minut. Dzięki temu masa jabłkowa nie wsiąknie tak bardzo w spód, a on pozostanie idealnie upieczony.

Nie zagniataj ciasta na szarlotkę zbyt długo, kruche ciasto tego nie lubi - robi się twarde i zbite, a później trudno je rozwałkować. Pamiętaj też, by nie dodawać zbyt dużo mąki i nie wyrabiać ciasta robotem, ale ręcznie.

Artykuł pierwotnie został opublikowany 13.10.2014.

