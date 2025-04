Co to jest keks?

Keks – charakterystyczny dla kuchni polskiej, angielskiej i niemieckiej. Zaliczany jest do ciast ucieranych. Skład i proporcje ilościowe są zbliżone do ciasta półkruchego. Składnikami są: mąka, tłuszcz, jaja, cukier, czasami mleko, śmietana lub woda, środek spulchniający, np. proszek do pieczenia lub soda, aromat (waniliowy, cytrynowy lub rumowy) i bakalie – różnokolorowe kandyzowane i suszone owoce, niektórzy dodają także orzechy – ale uwaga, od orzechów ciasto ciemnieje.

Warto zadbać, aby kolory owoców były różnorodne. Zieloną barwę dostarczy Andżelika (młode łodygi arcydzięgla) smażona w cukrze, czerwień - suszona żurawina lub wiśnie kandyzowane. Żółty kolor uzyskamy dzięki kandyzowanemu ananasowi, brązowe będą rodzynki i daktyle, a pomarańczowa skórka – doda koloru pomarańczy.

Proporcje składników

Do upieczenia pysznego keksu potrzebne są:

250 g mąki,

250 g masła lub margaryny,

250 g cukru pudru,

5 jaj,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

skórka i sok z połowy cytryny lub esencja cytrynowa (kilka kropel),

1 łyżeczka spirytusu (aby keks nie ciemniał),

250 g bakalii, (mogą to być rodzynki, suszone śliwki, żurawina, daktyle, figi, morele, kandyzowana skórka pomarańczowa, ananasy, lub inne owoce, także owoce dobrze odsączone z kompotu lub zalewy),

cukier puder do posypania,

tłuszcz do wysmarowania blachy

bułka tarta do posypania blachy.

Forma typowa dla keksu, to prostokątna, podłużna foremka o długości 25-27 cm.

Przepis na keks

Bakalie płuczemy, suszone owoce możemy wymoczyć w przegotowanej wodzie, po czym osuszamy i kroimy. Natomiast owoce z kompotu bardzo dobrze odsączamy i kroimy w cząstki. Pamiętajmy, aby pozbawić je pestek. Tłuszcz trzeba dokładnie utrzeć. Dodawać stopniowo cukier, i żółtka. Z białek ubijamy sztywną pianę z łyżeczką cukru lub soli. Następnie łączymy ją delikatnie mieszając z masą i przesianą mąką z proszkiem do pieczenia Następnie dodajemy sok z cytryny lub esencję cytrynową, startą skórkę z umytej cytryny oraz bakalie obtoczone w mące. Ciasto delikatnie wymieszać i wyłożyć do formy wysmarowanej tłuszczem i wysypanej bułką tartą. Piec w średnio gorącym piekarniku (ok. 170 stopni) około 50-60 godziny. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem. Smacznego.

