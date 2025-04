Stopień trudności: Średnie

Składniki:

450 g mąki

szczypta soli

5 żółtek

niecała łyżka spirytusu

3/4 szklanki śmietany 18%

cukier puder (do oprószenia)

olej

Przygotowanie:

1. Mąkę przesiej.

2. Do mąki dodaj żółtka, odrobinę soli, śmietanę i niecałą łyżkę spirytusu (może być inny alkohol wg uznania).

3. Ciasto wyrabiaj, aż stanie się gładkie.

4. Owiń ciasto w folię i odłóż na około 45 minut (nie do lodówki - temperatura powinna być pokojowa).

5. Ciasto energicznie wałkuj i ugniataj przez około 15 minut - dzięki temu będzie bardziej kruche.

6. Następnie ponownie owiń ciasto folią i włóż do lodówki na kolejne 45 minut.

7. Po schłodzeniu ciasto cienko rozwałkuj.

8. Wykrajaj długie i cienkie prostokąty.

9. Każdy prostokąt natnij pośrodku i przez dziurkę przełóż długi koniec - uzyskasz dzięki temu klasyczny kształt faworka.

10. Smaż w rozgrzanym, głębokim tłuszczu aż do uzyskania złotego koloru.

11. Osącz faworki z tłuszczu.

12. Oprósz cukrem pudrem.