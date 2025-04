Domowa czekolada własnoręcznie przygotowana, to ciekawy pomysł na prezent dla ukochanej osoby. Wystarczy zaopatrzyć się w dobrej jakości kakao (np. z Ghany), mleko w proszku, miazgę kakaową lub olej kokosowy oraz ulubione dodatki typu: orzechy, liofilizowane owoce lub bakalie.

Jak zrobić domową czekoladę z mlekiem w proszku?

Składniki:

szklanka miazgi kakaowej lub oleju kokosowego

szklanka ciemnego kakao

pół szklanki miodu

szklanka mleka w proszku

Przygotowanie:

Miazgę kakaową lub olej kokosowy rozpuszczamy w kąpieli wodnej. Dodajemy miód - najlepiej lipowy lub wielokwiatowy. Łączymy z ciemnym kakao oraz mlekiem w proszku. Stopniowo mieszamy do całkowitego połączenia. Na tym etapie, kiedy czekolada jeszcze nie scaliła się, możemy dodać wiórki kokosowe, owoce lub skórkę cytrynową do aromatyzowania. Przekładamy do formy na tabliczkę czekolady i pozwalamy zastygnąć przynajmniej przez 4 godziny w lodówce.

Jak zrobić domową czekoladę z orzechami?

Składniki:

szklanka ciemnego kakao

szklanka miazgi kakaowej

pół szklanki ksylitolu

pół szklanki mleka w proszku

siekane orzechy laskowe

Przygotowanie:

Rozpuszczamy miazgę kakaową lub olej kokosowy w kąpieli wodnej i stopniowo dodajemy ksylitol i przesiane ciemne kakao. Kolejno wsypujemy mleko w proszku i łączymy w całość. Na tym etapie dodajemy siekane orzechy laskowe - możemy wybrać dowolne: włoskie, macadamia lub brazylijskie. Przelewamy do wybranej przez siebie formy, np. na pralinki. Pozostawiamy do stężenia na przynajmniej 4 godziny w lodówce.

