Czekolada do picia lub w kawałkach to jeden z najlepszych deserów. Jej spożycie zwiększa poziom serotoniny we krwi, która odpowiada za dobry nastrój i samopoczucie. Spora dawka magnezu, żelaza i niacyny wspomaga układ nerwowy. Czekolada przygotowywana z dodatkiem bakalii, owocowego nadzienia lub alkoholu jest ciekawym pomysłem na deser. Sprawdź jak prawidłowo ją przygotować!

Czekolada z mleka w proszku

Oto składniki na czekoladę z mleka w proszku:

400 g mleka w proszku

szczypta cynamonu

5 łyżek kakao naturalnego

5 łyżek cukru

¾ kostki masła

Jak zrobić czekoladę z mleka w proszku?

Masło rozpuszczamy w garnku i dodajemy cukier. Następnie dodajemy kakao, cynamon oraz mleko w proszku. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia się składników. Przelewamy do foremek na czekoladę lub innych silikonowych form. Tak przygotowana czekolada jest idealnym prezentem na różne okazje lub święta. Możemy ja uzupełnić dowolnym owocowym nadzieniem lub innymi dodatkami.

Gorąca czekolada

Oto składniki na gorącą czekoladę:

3 łyżeczki kakao

6-8 kostek czekolady

łyżeczka cukru

szklanka mleka

szczypta soli

Jak zrobić gorącą czekoladę?

Kakao należy wymieszać razem z cukrem. Podgrzewamy mleko w garnku. Stopniowo dosypujemy mieszankę kakao i mieszamy za pomocą trzepaczki. Dosypujemy szczyptę soli. Wkładamy kostki czekolady i rozpuszczamy w mleku. Na koniec przelewamy do kubka. Tak przygotowaną gorącą czekoladę możemy udekorować bitą śmietaną i laską cynamonu.

Polewa z czekolady

Oto składniki na polewę z czekolady:

opakowanie czekolady deserowej

3 łyżki śmietanki kremówki

szczypta cynamonu

ekstrakt waniliowy

Jak zrobić polewę z czekolady?

Czekoladę łamiemy na mniejsze kosteczki i przekładamy do szklanej miski. Rozpuszczamy ją w kąpieli wodnej. Dokładnie mieszamy i zabezpieczamy przed przywarciem. Następnie stopniowo dolewamy śmietankę kremówkę. Doprawiamy cynamonem ekstraktem waniliowym. Całość przekładamy do pojemniczka lub od razu polewamy nią gotowe ciasto lub inne wypieki.

