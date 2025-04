Ciasta drożdżowe z truskawkami jest wilgotne w środku, ma zwartą konsystencję i pięknie pachnie wanilią. To pyszny deser dla całej rodziny — odpowiednio przygotowane może służyć także cukrzykom i osobom dbającym o linię. Upieczone ciasto drożdżowe z owocami można przechowywać przez tydzień w lodówce — wystarczy, że zawiniesz je w papier do pieczenia i owiniesz folią spożywczą lub aluminiową. W ten sposób nie wyschnie i pozostanie wilgotne na dłużej. Jak przygotować idealne ciasto drożdżowe z truskawkami?

Składniki:

40 g drożdży świeżych,

100 g masła,

3 żółtka,

1/2 szklanki cukru,

450 g mąki pszennej,

3/4 szklanki mleka,

szczypta soli,

300 g truskawek,

ekstrakt z wanilii.

Sposób przygotowania:

Zrób zaczyn z drożdży i odstaw na 15 minut. Mleko wlej do małego garnka, dodaj masło i cukier, postaw na małym ogniu, aż się rozpuszczą. Odstaw do przestudzenia. Do miski przesiej mąkę z solą, dodaj mleko z masłem i cukrem, ekstrakt waniliowy, zaczyn i 3 żółtka. Całość dokładnie wymieszaj, lekko zagnieć, przykryj ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na godzinę w ciepłe miejsce. Truskawki pokrój na ćwiartki. Ciasto przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Ułóż truskawki na cieście i lekko je dociśnij. Piecz w nagrzanym piekarniku do 180 stopni Celsjusza przez ok. 50 minut (do suchego patyczka). Podawaj ciasto drożdżowe z truskawkami posypane cukrem pudrem i udekorowane liśćmi świeżej mięty.

fot. Ciasto drożdżowe z truskawkami bez wyrabiania/Adobe Stock, Magrig

Klasyczne ciasta drożdżowe z truskawkami to prawdziwy smak dzieciństwa. Idealnie słodkie z lekko kwaśną nutą owocową to doskonała propozycja na letnie, upalne dni. Aby je przygotować, nie potrzebujesz ani dużo czasu, ani składników. Klasyczne ciasta z truskawkami wyrabia się na drożdżach, choć można poradzić sobie także bez zaczynu.

Składniki:

40 g świeżych drożdży,

150 ml mleka,

400 g truskawek,

1/2 szklanki cukru,

400 g mąki pszennej,

100 g masła,

3 jajka,

szczypta soli,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Drożdże przełóż do miski i zalej ciepłym mlekiem. Dodaj 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżeczkę mąki. Odstaw na 15 minut do wyrośnięcia. Truskawki umyj, osusz, usuń szypułki, a następnie pokrój owoce na ćwiartki. Do miski przesiej mąkę, dodaj zaczyn oraz resztę cukru, masło, jajka, sól i cynamon. Miksuj na wolnych obrotach miksera lub robota planetarnego przez około 10 minut. Możesz wykonać to także ręcznie, najlepiej silikonową szpatułką. Gotowe ciasto musi być lejące i dość lepkie, ale jednocześnie stosunkowo łatwo odchodzić od miski. Przełóż do formy wyłożonej papierem do pieczenia i wciśnij truskawki do środka ciasta. Piecz ciasto drożdżowe z truskawkami przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza (do suchego patyczka). Przed podaniem lekko wystudź.

fot. Ciasto drożdżowe z truskawkami bez wyrabiania/ Adobe Stock, teressa

Ciasta drożdżowe z truskawkami świetnie smakują także z towarzystwem sera. Najlepiej, jeśli jest to standardowy ser na sernik — jest on odpowiednio zmielony, dzięki czemu ma właściwą konsystencję i dobrze komponuje się z ciastem drożdżowym. Możesz też samodzielnie zmielić twaróg półtłusty w maszynce do mięsa. Ciasto truskawkowe z dodatkiem sera jest nie tylko orzeźwiające, ale także sycące i idealnie słodkie.

Składniki:

40 g drożdży świeżych,

350 g truskawek,

100 ml mleka,

1/2 szklanki cukru,

400 g mąki pszennej,

1/2 szklanki oleju roślinnego,

200 g sera twarogowego mielonego,

50 ml śmietany kremówki,

30 g masła na kruszonkę,

50 g mąki na kruszonkę,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Drożdże przełóż do miski i zalej ciepłym mlekiem. Dodaj 1 łyżeczkę cukru i 1 łyżeczkę mąki. Mąkę przesiej i połącz z zaczynem, cukrem, masłem i solą. Przełóż do miksera i formuj przez 10 minut na wolnych obrotach. Następnie przykryj ściereczką i odstaw na godzinę do wyrośnięcia, najlepiej w ciepłe miejsce. Ser twarogowy rozgnieć i dodaj śmietankę. Połącz cukier, masło i mąkę - kruszonkę, tak aby powstały wyraźne grudki i niewielkie kawałki ciasta. Tak przygotowaną masę owiń folią spożywczą i wstaw do zamrażarki na 30 minut. Ciasto przełóż do formy, dociśnij owoce do środka masy i posyp kruszonką. Piecz ciasto drożdżowe z truskawkami przez 50 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Chrupiącą skórkę i miękkie wnętrze otrzymasz, gdy zostawisz ciasto drożdżowe z truskawkami w piekarniku podczas studzenia. Otwórz drzwiczki i pozwól, aby para wodna uleciała.

fot. Tradycyjne ciasto drożdżowe z truskawkami/Adobe Stock, Marco Taliani

Jeśli jesteś na diecie cukrzycowej lub z innego powodu unikasz produktów o wysokim indeksie glikemicznym, nadal możesz pozwolić sobie na orzeźwiające ciasto z truskawkami. Wystarczy, że lekko zmodyfikujesz składniki i zrezygnujesz ze stosowania drożdży.

Składniki:

3/4 szklanki mąki orkiszowej,

2 jajka,

200 g truskawek,

50 g ksylitolu, erytrytolu lub innego słodzika,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżeczka soku z cytryny,

ok. 3 łyżki oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Jajka ubij z ksylitolem (lub słodzikiem, którego używasz). Gotowa masa musi być gładka, puszysta i mieć jasny kolor. Truskawki umyj, usuń z nich szypułki, a następnie pokrój je w ćwiartki. Piekarnik nastaw na 180 stopni, a formę wyłóż papierem do pieczenia. Mąkę przesiej razem z proszkiem do pieczenia do miski, a następnie wlej do środka masę jajeczną. Wymieszaj całość przy pomocy miksera. Pod koniec wlej olej i nadal miksuj przez 2-3 minuty. Gotową masę przelej do formy, na wierzchu ułóż truskawki. Piecz ok. godzinę (do suchego patyczka). Przed podaniem lekko ostudź.

fot. Ciasta truskawkowe dla cukrzyka/Adobe Stock, alexeyborodin

Ciasta z zakalcem można uniknąć, jeśli zastosujesz się do kilku zasad. Obowiązują one zarówno na etapie przygotowywania masy, jak i jej pieczenia.

Zaczyn drożdżowy

Świeże trzymaj zawsze w lodówce i nie dopuść do otwarcia opakowania przed ich użyciem. Podczas robienia zaczynu ważne jest, aby były połączone z letnim mlekiem lub wodą w temperaturze 30 stopni Celsjusza. W przypadku drożdży suszon​ych (instant) powinno to być 45 stopni Celsjusza. Zbyt ciepła woda może zabić drożdże, przez co ciasto nie wyrośnie. Nie dodawaj też na tym etapie soli! Istnieje spore ryzyko, że jej właściwości całkowicie zabiją ich funkcjonalność.

Ilość składników

Najprostszą metodą na uniknięcie zakalca jest zmieszanie wszystkich składników naraz i wyrobienie za pomocą miksera przez około 10 minut do uzyskania gładkiej konsystencji. Następnie przełożenie do piekarnika, gdzie w temperaturze 35 stopni będzie wyrastać przez godzinę.

Innym sposobem jest zaparzenie mąki mlekiem, a następnie dodanie reszty składników. W tym przypadku wystarczy zagnieść ręcznie i położyć do miski przykrytej ściereczką

Temperatura pieczenia

Nie może być zbyt niska lub za wysoka. Optymalna to 180 stopni Celsjusza. Gwarantuje wyrośnięcie wypieku i doskonałe napowietrzenie poprzez pracę drożdży. W przypadku za wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, ciasto bardzo szybko oklapnie i utworzy się zbita, zakalcowata masa.

Cukier

Używaj drobnego lub kryształu. Możesz go zastąpić melasą lub miodem dla urozmaicenia aromatu wypieku. Nie używaj słodzików w ciastach drożdżowych — ich skład chemiczny znacząco wpływa na pracę drożdży i hamuje ich rozwój.

