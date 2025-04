Jak zrobić bitą śmietanę ze śmietany 18%? Nie obejdzie się bez jednego dodatku

Puszysta i delikatna bita śmietana jest idealnym dodatkiem do deserów. Zazwyczaj przygotowuje się ja ze śmietany 30% lub 36%, jest to jednak możliwe również w przypadku śmietany o niższej zawartości tłuszczu mlecznego. Trzeba wtedy dodać do niej żelatynę lub agar-agar. Jak dokładnie zrobić bitą śmietanę ze śmietany 18%?