Składniki:

6 jaj

Szklanka mąki pszennej

Szklanka mąki ziemniaczanej

1/4 szklanki kakao

Tabliczka czekolady

¼ szklanki cukru

Szczypta soli

Przygotowanie

Oddziel żółtka od białek i włóż do miksera. Ubij białka na sztywno z cukrem przez około 10 minut do uzyskania lśniącej piany. Stopniowo dodawaj po jednym żółtku. Przesiej obie mąki, kakao i wsypuj partiami. Wymieszaj za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki. Wlej przestudzoną płynną czekoladę, roztopioną w kąpieli wodnej. Przełóż do formy wysmarowanej tłuszczem i oprószonej mąką lub papierem do pieczenia. Piecz przez 60 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Wyjmij z piekarnika i poczekaj, aż lekko przestygnie. Nadal ciepły wyjmij z formy i oderwij papier do pieczenia. Blaty uzyskasz przekrawając długim nożem lub za pomocą nitki. Każdy płat pozostaw do wyschnięcia i przestudzenia.

Składniki:

4 jajka

Szklanka mąki pszennej

Pół szklanki mąki ziemniaczanej

¼ szklanki kakao

Pół tabliczki czekolady

3 łyżki cukru

Szczypta soli

Przygotowanie

Oddziel żółtka od białek i włóż do miksera. Ubij białka na sztywno z cukrem przez około 10 minut do uzyskania lśniącej piany. Stopniowo dodawaj po jednym żółtku. Przesiej obie mąki, kakao i wsypuj partiami. Wymieszaj za pomocą drewnianej lub silikonowej szpatułki. Wlej przestudzoną płynną czekoladę, roztopioną w kąpieli wodnej. Przełóż do formy wysmarowanej tłuszczem i oprószonej mąką lub papierem do pieczenia. Piecz przez 60 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Wyjmij z piekarnika i poczekaj, aż lekko przestygnie. Nadal ciepły wyjmij z formy i oderwij papier do pieczenia. Blaty uzyskasz przekrawając długim nożem lub za pomocą nitki . Każdy płat pozostaw do wyschnięcia i przestudzenia.

fot. Adobe Stock

Składniki:

5 jajek

Szklanka mąki pszennej

Szklanka mąki ziemniaczanej

¼ szklanki kakao

Szczypta cynamonu

Szczypta soli

Pół szklanki cukru

Przygotowanie

Po oddzieleniu żółtek ubij białka na sztywno z cukrem przez około 10 minut do uzyskania lśniącej piany. Dodaj kolejno żółtka tak, aby masa stopniowo gęstniała i zmieniała kolor. Przesiane mąki i kakao wsypuj partiami i wymieszaj delikatnie. Wlej przestudzoną płynną czekoladę, roztopioną w kąpieli wodnej. Przełóż do formy wysmarowanej tłuszczem i oprószonej mąką lub papierem do pieczenia. Piecz przez 60 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza. Nadal ciepły wyjmij z formy i oderwij papier do pieczenia.

fot. Adobe Stock

Czekolada do gotowania

Nazywana też gorzką lub niesłodzoną czekoladą. Zawiera 50-58% masła kakaowego i jest bez dodatku cukru. Najlepiej sprawdzi się do pieczenia lub do mas.

Deserowa wersja

Najciemniejsza ze wszystkich odmian. Ma najsilniejszy smak i zawiera co najmniej 35% masy kakaowej. Niektóre marki premium zawierają 70% lub więcej masła kakaowego. Idealna zarówno do jedzenia bez obróbki, jak i do pieczenia.

Czekolada mleczna

Zawiera co najmniej 10% masy kakaowej i co najmniej 12% stałych składników mleka, aby nadać mu słodki i kremowy smak. W tym przypadku należy uważać przy używaniu do polew ze względu na zawartość mleka, która może zmienić konsystencję całości.

Biała czekolada

Nie jest to prawdziwa „czekolada”. Zawiera co najmniej 20% masła kakaowego. Kiedy masło kakaowe jest zastępowane innymi, tańszymi tłuszczami, nie może być już oznaczone jako biała czekolada -jest sprzedawany jako powłoka z kory migdałowej.

W tym przypadku wybieraj wiórki, które dodasz do biszkoptu, nadając waniliowy smak. Unikaj dodawania jej w postaci płynnej – może znacząco wpłynąć na konsystencję i obciążyć wypiek.

Kuwertura

Ulubiona przez profesjonalnych cukierników. Zawiera co najmniej 32% masła kakaowego, co sprawia, że ​​jest błyszcząca i pozwala się łatwiej rozprowadzić, gdy jest stopiona i hartowana. Idealna do polew, pieczenia lub na wiórki do ozdabiania tortów.

