Choć sezon na śliwki trwa niedługo, to ciastami z dodatkiem tych owoców możemy delektować się o każdej porze roku. Wystarczy sięgnąć po śliwki suszone. Wyjątkowo popularnym wypiekiem z takimi śliwkami jest ciasto pijana śliwka, gdzie owoce przed dodaniem do ciasta maceruje się w alkoholu. To idealne, lekko "zakrapiane” ciasto na wszelkie okazje, zwłaszcza przyjęcia i prywatki w okresie karnawału.

Reklama

Furorę na różnych forach internetowych i stronach kulinarnych robi wersja ciasta pijana śliwka z kremem na bazie nutelli. Ten orzechowo-czekoladowy przysmak wyjątkowo dobrze łączy się z alkoholizowanymi śliwkami i kakaowym biszkoptem. Dlatego i my przygotowaliśmy dla was to ciasto – inaczej niż w innych przepisach, śliwki układa się w nim na wierzchu ciasta, a nie dodaje do masy. Dzięki temu owocami z nutką alkoholu można rozkoszować się jeszcze bardziej. Inne wspaniałe przepisy na ciasta ze śliwkami znajdziesz tutaj.

Ciasto pijana śliwka z nutellą

Ciasto:

17 dag mąki

25 dag cukru

5 jajek

łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki kakao

Masa:

40 dag śliwek kalifornijskich

250 ml wódki czystej

40 dag kremu czekoladowo-orzechowego np. nutella

12 dag mascarpone

25 dag masła

Wierzch:

10 dag masła

1,5 tabliczki gorzkiej czekolady (15 dag)

Przygotowanie:

Śliwki zalej wódką i odstaw na kilka godzin. Następnie odcedź. Pozostały alkohol zostaw do nasączenia biszkoptu. Przygotuj ciasto. Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia i kakao. Jajka ubij z cukrem na puch. Dodaj mąkę z dodatkami i delikatnie wymieszaj. Dno tortownicy o średnicy 26cm wysmaruj margaryną i obsyp mąką. Ciasto przełóż do tortownicy i piecz około 35 minut w temperaturze 180st. C Przygotuj masę. Masło, mascarpone i krem czekoladowo-orzechowy utrzyj na jednolitą masę. Przygotuj polewę. W rondelku rozpuść masło i czekoladę, wymieszaj. Upieczony i wystudzony biszkopt przekrój na dwa blaty. Na paterze ułóż jeden blat biszkoptu, skrop połową zostawionego alkoholu. Na to wyłóż połowę kremu, drugi blat biszkoptu, pozostały alkohol i reszta kremu. Na kremie ułóż osączone śliwki moczone w czekoladowej polewie. Całość polej pozostałą polewą i wstaw ciasto do lodówki, by stężało.

Uwaga! Do ciasta wykorzystuj tylko soczyste i wilgotne śliwki kalifornijskie. Nasze, polskie, choć pyszne, niezbyt nadają się do tego ciasta, pozostają bowiem nawet po wymoczeniu dość suche. Niezbyt pasuje tu też ich wyrazisty, dymny aromat.

Czytaj też:

Tort czekoladowy z wiśniami z nalewki

Jaki alkohol podawać do deserów?