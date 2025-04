Pierniki są wpisane w Boże Narodzenie, jak życiorys autora w powieść. Chcesz czy nie – nie pominiesz tego wątku.

Dlatego zróbmy wszystko, aby na naszym świątecznym stole znalazł się jak najlepszy piernik. A przy nim – korzenny likier pomarańczowy!

Do piernika toruńskiego potrzebne ci będą (można też zmniejszyć ilość o połowę, jeśli nie mamy wystarczająco dużo miodu):

1 kg mąki żytniej

1 kg miodu

2 łyżki spirytusu (nie wódki)

½ kg cukru

Po łyżeczce: cynamonu, anyżu mielonego, goździków tłuczonych, imbiru

10 dkg skórki pomarańczowej

1,5 dkg proszku do pieczenia.

Na polewę:

Czekolada (należy ją stopić w kąpieli wodnej)

Lukier

Mąkę należy wysypać na suchą blachę i przesuszyć ją w 100 stopniach przez ok. 10 minut.

Następnie przesypujemy mąkę do misy, wlewamy miód i pomału – spirytus. Mieszamy, dodajemy cukier i wyrabiamy ciasto. Bez proszku i bez korzeni. Wyrobione ciasto zawijamy w folię aluminiową i odstawiamy na kilkanaście dni. W suche i chłodne miejsce (ale niekoniecznie do lodówki).

Po tym czasie dodajemy do ciasta proszek do pieczenia i tłuczone korzenie, a następnie wyrabiamy i przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia formy (lub smarujemy ją masłem). Ciasta starczy na więcej niż jedną formę (grubość ciasta na formie – ok. pół centymetra).

Można też od razu pokroić rozwałkowane ciasto na prostokąty, a te na trójkąty i upiec w 160 stopniach Celsjusza. Piernik pieczemy ok. godziny. Pokrojony w trójkąty – ok. 20 minut krócej (trzeba sprawdzić patyczkiem).

Gdy piernik będzie gotowy (o ile nie kroiliśmy go w ten sposób wcześniej) – podajemy go w trójkątnych kawałkach, oblany czekoladą lub lukrem.

A do tego – likier pomarańczowy!