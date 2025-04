Makiełki z bułką to potrawa wigilijna, która co roku pojawia się na stołach w wielu domach. Jeśli nigdy o nich nie słyszałaś, przepis może wydać się ci niecodzienny. Makiełki przygotowuje się z maku, bułki, miodu i bakalii. Powstaje pyszny deser z dodatkiem maku, który zwyczajowo serwuje się w Wigilię.

Reklama

Spis treści:

Makiełki z bułką pochodzą podobno z Wielkopolski, ale są też bardzo popularne na Śląsku (jako makówki).

Wedle najdawniejszych śląskich i wielkopolskich tradycji, jedzenie makówek przy świątecznym stole miało zapobiec rozpadowi rodziny i zagwarantować, że familia przetrwa razem wszelkie przeciwności losu.

Potrawę podawano na zakończenie kolacji wigilijnej i przygotowywano jej tyle, by każdy mógł się najeść do woli i by nie zabrakło jej, aż do następnego ranka. Wiele rodzin dalej kultywuje tę tradycję, a makiełki pojawiają się zawsze na świątecznym stole w okolicach końca Wigilii.

Składniki:

3 białe bułki lub chałka,

35 g maku,

litr mleka,

2-3 łyżki miodu,

2 łyżki masła,

garść migdałów,

garść rodzynek.

Sposób przygotowania:

Mak na makiełki sparz i zmiel lub wykorzystaj gotową masę makową. Mak zalej gorącym mlekiem, dodaj masło, miód i siekane bakalie. Zagotuj wszystko na wolnym ogniu. Bułki pokrój w mniejsze kawałki i ułóż warstwę w głębszym naczyniu lub salaterce. Na warstwę bułek nałóż gotową masę makową. Wyłóż kolejną warstwę bułek, na to masę makową i przekładaj tak do wypełniania naczynia. Ostatnią warstwę makiełek z bułką, powinien stanowić mak. Odstaw potrawę na kilka godzin, by bułki przesiąkły płynem i masa makową. Makiełki z bułką podawaj na zimno. Smacznego!

fot. Makiełki z bułką/ Adobe Stock, avirid

Podstawę potrawy stanowią bułki, ale niektóre gospodynie wolą wykorzystywać do makiełek inne pieczywo. Może też być to chałka lub biała bułka (zwana w Małopolsce weką, w innych częściach kraju szwedką, parówką czy bułką wrocławską).

Jeśli makiełki przygotowujesz kilka dni przed Wigilią i potrawa ma postać kilka dni, lepiej do masy makowej nie dodawać mleka, lecz wodę.

Każda gospodyni ma swoje proporcje składników na makiełki, ilość masy makowej w stosunku do bułek, uzależniona jest bowiem od gustu domowników. Miłośnicy makowców i innych smakołyków na bazie maku, na pewno zechcą grubszą warstwę masy makowej, a wtedy trzeba przygotować jej więcej.

Możesz przygotować makiełki z bułką z gotowej masy makowej. Wymieszaj ją jednak z mlekiem w proporcji 1:1, by zapewnić bułkom odpowiednio dużo płynu.

Niektórzy lubią jeść makiełki z bułką na ciepło. Możesz je odgrzać przed podaniem, lub zaserwować bezpośrednio po zmieszaniu bułek z masą makową.

Pamiętaj, żeby makiełki z bułką zalać odpowiednią ilością mleka. Przy zalewaniu bułek, masa powinna być półpłynna, by pieczywo wchłonęło aromatyczny sok z maku i mleka.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 2.12.2009.

Reklama

Poznaj też przepisy na inne klasyczne dania z makiem: