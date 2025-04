Pyszne, kremowe lody z powodzeniem można przygotować w domowym zaciszu bez konieczności użycia - a co za tym idzie - posiadania specjalnej maszynki do lodów.

Reklama

Posiadacze maszynki do lodów niechaj korzystają z niej do woli, ale ci, którzy jej z różnych względów nie mają, na przykład z racji braku miejsca w kuchni (bądź co bądź taka maszynka do lodów ma dość pokaźne rozmiary), czy też po prostu z małej chęci inwestycji w dość kosztowny, a nieczęsto jednak będący w użyciu kuchenny „gadżet”.

Zachęcam więc do wypróbowania domowej produkcji lodów sposobem „nie maszynkowym”, wymagającym poświęcenia trochę więcej pracy i zaangażowania w ich przygotowanie, ale bez wątpienia bardzo satysfakcjonującym.

Zabieramy się więc do pracy. Do przygotowania pysznych lodów będziemy potrzebować przede wszystkim zamrażalnika (z nim chyba nie będzie problemu, prawda?), elektrycznego miksera i pojemnika ze stali nierdzewnej z przykrywką. Pojemnik do lodów należy ochłodzić w zamrażalniku jeszcze przed przygotowaniem lodów.

Gdy nasze lody będą gotowe (przepis poniżej) przełożymy je do zimnego pojemnika, pamiętając o tym, aby nie wypełnić go po same brzegi, a zostawić trochę wolnego miejsca nad pokrywką, gdyż lody podczas procesu zamrażania powiększą swoją objętość.

Po około godzinie zamrażania lodów wyciągamy je z zamrażalnika i miksujemy robotem elektrycznym. Ponownie wkładamy do zamrażalki i proces miksowania powtarzamy za kolejną godzinę. Po kolejnych dwóch godzinach lody powinny być gotowe do spożycia.

Cały sekret w przygotowaniu lodów jak najbardziej kremowych, bez kryształków zamrożonej wody, polega właśnie na wtłoczeniu w nie powietrza poprzez intensywne mieszanie ich w trakcie procesu zamrażania. Maszynka do lodów robi to za nas mieszając bez przerwy lody, my musimy zrobić to sami przy pomocy miksera.

Bazowy przepis na lody śmietankowe

Składniki:

3 żółtka,

100 g cukru,

250 ml śmietanki kremówki,

250 ml mleka,

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii.

Wykonanie:

Zagotować mleko z wanilią, uważając, aby nie wykipiało, ostudzić.

Zmiksować żółtka z cukrem tak, aby powstała puszysta, jasnożółta masa. Dodać do niej ostudzone mleko, zamieszać.

Otrzymaną masę podgrzać na malutkim ogniu, cały czas mieszając, dopóki odrobinę się nie zagęści. Ostudzić.

Ubić na sztywno śmietanę, dodać do masy, delikatnie zamieszać.

Zamrozić lody w opisany powyżej sposób.

Przytoczony przepis możemy wykorzystać jako bazę także dla innych lodów o dowolnych smakach. Dodając do niego na przykład rozdrobnione orzechy laskowe, kawę rozpuszczalną, kakao, rozpuszczoną czekoladę itp. uzyskamy lody orzechowe, kawowe, czekoladowe itd.

Reklama

Anna Łyczko Borghi