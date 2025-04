Jagodzianki z przepisu babci to doskonały letni przepis na rozkoszny deser. Tradycyjne babcine jagodzianki to pulchna bułeczka drożdżowa, z której wypływają słodkie i soczyste jagody. Babcine jagodzianki to kwintesencja lata zamknięta w jednym, prostym w przygotowaniu przepisie. Kaloryczność jagodzianek z przepisu babci jest spora, ale zdecydowanie są one "grzechu warte".

Jagodzianki z przepisu babci to bezkompromisowy przepis na klasyczne, a idealne ciasto drożdżowe i jagodowe nadzienie. Są pulchne i przepyszne, babcie doskonale wiedzą, co dobre. Babciny przepis na jagodzianki wyróżnia się tym, że no najprostsza forma przegotowania jagodowych bułeczek, która zadowoli każdego.

Składniki (na 15 babcinych jagodzianek):

500 g mąki pszennej,

250 ml mleka,

85 g masła,

łyżeczka soli,

60 g cukru,

25 g świeżych drożdży,

jajko.

500 g jagód,

2-3 łyżki cukru pudru,

opcjonalnie: do obsypania cukier puder lub kruszonka.

Sposób przygotowania:

Mleko podgrzej do temp. 40 stopni, tak, aby nie było gorące - w zimnym mleku drożdże nie zaczną się rozmnażać, ale gorące je zabije. Letnie mleko wymieszaj z łyżeczką cukru, drożdżami i 5 łyżkami mąki. Rozczyn ciasta na babcine jagodzianki przykryj ściereczką i odstaw na 20 minut. Pozostałą mąkę przesiej do miski. Naczynie powinno być duże, aby ciasto po wyrośnięciu się w nim zmieściło. Dodaj pozostałą część cukru i sól. Dodaj jedno jajko, masło (nie powinno być twarde) i rozczyn drożdżowy. Wszystko razem wymieszaj. Wyrób porządnie ciasto drożdżowe. Przykryj miskę ściereczką i odstaw do wyrośnięcia na ok. 1,5 godziny. Po upływie wyznaczonego czasu blat posyp mąką i przełóż na niego ciasto. Podziel ciasto drożdżowe na 15 części. Umyj jagody i zmieszaj je z cukrem pudrem. Z każdego kawałka ciasta formuj placuszek, na środku kładź łyżkę jagód oblep je ciastem. Uformuj w ten sposób jagodzianki. Pamiętaj, żeby dokładnie skleić jagodzianki ciastem, co pozwoli ci uniknąć wypływania jagód. Blaszkę wyłóż papierem do pieczenia i układaj na niej jagodzianki, zachowując między nimi odstępy. Możesz posypać je teraz kruszonką, jeśli z niej korzystasz. Pozostaw jagodzianki do podrośnięcia na 15 minut, po czym piecz je przez 20-25 minut w 175 stopniach. Ostudzone babcine jagodzianki posyp cukrem pudrem.

fot. Jagodzianki z przepisu babci/ Adobe Stock, Marek

Smaczne, babcine jagodzianki można zrobić z jagód świeżych, ale wychodzą smaczne też z mrożonych jagód. Właściwości odżywcze jagód mrożonych i świeżych są podobne.

Czy rozmrażać jagody do jagodzianek?

Jagód do jagodzianek nie trzeba rozmrażać. Warto jednak posypać je mąką ziemniaczaną, by zaabsorbowała nadmiar wody z mrożonych jagód. Jedyną różnicą w przygotowywaniu babcinych jagodzianek z jagód świeżych, a mrożonych, jest właśnie dodatek mąki. Na 500 g jagód potrzebujesz ok. 2-3 łyżki mąki ziemniaczanej. Posyp nią jagody równomiernie.

Babcine jagodzianki z rozmrożonych jagód

Jeśli zdecydujesz się rozmrozić jagody do jagodzianek, przełóż je na sitko, by odsączyć je z nadmiaru wody. Spływający sok jagodowy wykorzystaj do herbaty, dodaj do wody lub smoothie.

Oprócz konkretnego babcinego przepisu na jagodzianki mogą przydać ci się też kulinarne porady dotyczące przygotowania idealnych jagodowych bułeczek tradycyjną metodą. Oto kilka z nich:

Żeby jagodzianki były puszyste, wyrabiaj ciasto drożdżowe do połączenia składników , ale nie za długo. Ciasto może stać się wtedy twarde.

, ale nie za długo. Ciasto może stać się wtedy twarde. Żeby jagodzianki nie wypływały z bułek, miejsce sklejenia dwóch elementów ciasta zmocz lub wykorzystaj ubite białko do połączenia kawałków ciasta drożdżowego. Możesz uformować w dłoniach kulkę i upewnić się, że jagody są zamknięte w drożdżowej bułeczce przed uformowaniem ich w kształt jagodzianki.

do połączenia kawałków ciasta drożdżowego. Możesz uformować w dłoniach kulkę i upewnić się, że jagody są zamknięte w drożdżowej bułeczce przed uformowaniem ich w kształt jagodzianki. Jagodzianki przed pieczeniem smaruje się jajkiem lub samym białkiem , by po wypieczeniu błyszczały. Nie jest to obowiązkowy punkt w przygotowaniu babcinych jagodzianek, ale coś, co poprawia wrażenia przy konsumpcji.

, by po wypieczeniu błyszczały. Nie jest to obowiązkowy punkt w przygotowaniu babcinych jagodzianek, ale coś, co poprawia wrażenia przy konsumpcji. Babcina forma podania jagodzianek, to zaoferowanie ich domownikom gościom, gdy nadzienie jest jeszcze ciepłe . Jagodzianki można podać z kleksem kwaśnej śmietany, lodami lub bitą śmietaną.

. Jagodzianki można podać z kleksem kwaśnej śmietany, lodami lub bitą śmietaną. Do popicia jagodzianek pasuje mleczna kawa, kawa zbożowa, domowe kakao lub szklanka mleka.

