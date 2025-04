Na jabłka prażone najlepsze będą lekko kwaśne odmiany tych owoców: antonówka, szara reneta, lobo. To, jak długo prażyć jabłka zależy od odmiany, a im bardziej kwaśne jabłko, tym więcej cukru warto dodać do prażenia. Oto porady dotyczące prażenia jabłek, które pozwolą ci opanować tę kulinarną sztukę do perfekcji.

Spis treści:

Oto podstawowy przepis na prażone jabłka do szarlotki i nie tylko. Możesz skorzystać z nich od razu i zrobić na ich bazie szarlotkę, lub przełożyć prażone jabłka do słoików i zachować na zimę.

Składniki:

2 kg winnych jabłek, np. antonówek, szarych renet landsberskich,

cytryna lub kwasek cytrynowy,

ok. 400 g cukru,

kawałek kory cynamonu lub cynamon mielony,

3–4 goździki.

Sposób przygotowania:

Jabłka umyj, obierz, usuń gniazda nasienne, pokrój w kostkę. Wsyp owoce do rondla lub garnka. Skrop sokiem z cytryny albo szczyptą kwasku cytrynowego rozpuszczonego w odrobinie wody, żeby nie ściemniały. Gotuj na małym ogniu pod przykryciem, aż jabłka puszczą sok. Dodaj cukier oraz kawałek cynamonu i goździki. Owoce duś tak długo, aż odparuje płyn, a jabłka zaczną się robić szkliste. Gorące jabłka prażone przełóż do wyparzonych słoików. Nałóż pokrywki, zamknij, słoiki z prażonymi jabłkami odwróć, pozostaw na pokrywkach do wystygnięcia.

Prażenie jabłek jest proste, ale warto zapoznać się z kilkoma praktycznymi poradami, które pomogą pozbyć się wątpliwości dotyczących tego, jak robić to efektywnie.

Odpowiedni gatunek jabłek do prażenia

Najlepsze jabłka do prażenia to jabłka lekko kwaśne, winne. Nie muszą być to piękne owoce, warto skorzystać z odmian z przebarwieniami skórki. Dobre odmiany jabłek do prażenia, to:

antonówki,

szara reneta,

lobo,

granny smith,

jonathan.

Nie są to jedyne odmiany jabłek dobre do prażenia. Nadadzą się do tego praktycznie każde jabłka. Jeśli wybierzesz słodsze odmiany, zmniejsz ilość dodawanego do prażonych jabłek cukru.

Prażenie jabłek na patelni kontra w garnku

Prażenie jabłek może w 100% odbyć się w rondlu lub na dużej patelni. Pozwoli ci to zaoszczędzić czas. Warto wybierać naczynie o dużej powierzchni, by kawałki jabłek stykały się z rozgrzanym naczyniem. Usprawnia to proces prażenia i powoduje, że jabłka faktycznie prażą się i karmelizują, a nie tylko duszą we własnym sosie.

Przyprawy do prażenia jabłek

Prażone jabłka dobrze smakują same w sobie, ale można wzmocnić ich smak przyprawami korzennymi. Klasyczny dodatek do prażonych jabłek na szarlotkę to oczywiście cynamon. Możesz wykorzystać też: kardamon, goździki, anyż, imbir, szczyptę soli czy nawet czerwonego pieprzu lub chili. Przyprawy dodaj do jabłek w trakcie prażenia.

Nietypowe dodatki do prażonych jabłek

Do prażonych jabłek pasują też inne nietypowe dodatki. Nie musisz ich wykorzystawać jeśli chcesz osiągnąć efekt babcinych prażonych jabłek, ale możesz je dodać, jeśli szukasz urozmaicenia. Do prażonych jabłek można dodać np. orzechy, rodzynki, skórkę z cytrusów lub cześć jabłek zastąpić innymi owocami, np. gruszkami.

Ile prażyć jabłka?

Średnio jabłka dobrze jest prażyć ok.10 minut. Dokładny czas prażenia warto dostosować jednak do odmiany, naczynia i własnych preferencji. Im więcej wody w jabłkach, tym dłuższy wymagany czas prażenia. Im cieńsze plasterki lub kawałki jabłek, tym szybciej pójdzie też ich prażenie. Prażenia jabłek lepiej nie robić z zegarkiem w ręku, trzeba zachować elastyczne podejście i samemu ocenić, kiedy jabłka będą uprażone. Rozpoznasz to po tym, że zrobią się szkliste, a cały płyn odparuje.

Czym zagęścić prażone jabłka?

Prażone jabłka można dodatkowo zagęścić np. zawiesiną z mąki ziemniaczanej i wody lub soku jabłkowego.Do prażonych jabłek można dodać też np. skrobię kukurydzianą lub pektyny, by zrobiły się gęstsze.

Jak zrobić zdrowe prażone jabłka?

W klasycznym przepisie na prażone jabłka jest sporo cukru. Możesz zrobić też jabłka prażone bez tego dodatku i wykorzystać np. erytrol lub ksylitol do ich osłodzenia. Pamiętaj jednak, że nie skorzystasz wtedy z konserwujących właściwości cukru.

Prażone jabłka klasycznie wykorzystuje się do szarlotki i innych ciast z jabłkami. To jednak bardzo uniwersalny produkt, który sprawdzi się w deserach i daniach na słodko. Wykorzystaj prażone jabłka do:

naleśników (jako farsz),

jogurtu tworząc smaczny domowy jogurt jabłkowy,

polewa do pancake'ów i racuchów,

wkład do deserów z chia,

nadzienie do przekąsek z ciasta francuskiego,

kanapek np. z twarożkiem,

sałatek jako dodatek do dressingu,

owsianek i jaglanek,

deserów jabłkowych dla cukrzyków (jeśli jabłka zostały uprażone bez dodatku słodzika).

Przepis z magazynu „Przyjaciółka” - na zlecenie Edipresse. Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.10.2010 przez Weronikę Kwaśniak.

Sprawdź inne przepisy z jabłkami:Szybka szarlotka na herbatnikach - przepis

Jabłecznik - przepis na ciasto z jabłkami

Jabłecznik z budyniem - przepis