Jabłecznik z kruszonką mogłybyśmy jeść na okrągło. Ma słodkie, kruche ciasto i lekko kwaskowate jabłka z dużą ilością cynamonu. Chociaż wiele osób nie może dojść do porozumienia co do nazwy – w końcu nie wiadomo, czy to jabłecznik, czy może szarlotka z kruszonką – jedno jest pewne: z pewnością warto podać ten pyszny deser nie tylko przy dużych okazjach.

Jak upiec jabłecznik z kruszonką?

Składniki na kruche ciasto:

3,5 szklanki mąki tortowej,

1 szklanka drobnego cukru,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 kostka margaryny,

2 jajka,

2 łyżki ekstraktu z wanilii.

Składniki na jabłka:

2 kg jabłek,

1,5 łyżeczki mielonego cynamonu,

4 łyżki drobnego cukru.

Sposób przygotowania:

Na stolnicę wysyp mąkę, cukier oraz proszek do pieczenia. Na środku górki zrób mały dołek – wbij do niego jajka i wlej ekstrakt z wanilii. W ten sposób składniki nie wyleją się na całą stolnicę. Dodaj posiekaną margarynę i zacznij zagniatać. Podziel ciasto na 4 części. 3 z nich stworzą spód – blachę wysmaruj margaryną i oprósz bułką tartą. Dociśnij ciasto na dnie oraz bokach formy. Widelcem ponakłuwaj ciasto, by się nie napowietrzyło podczas pieczenia. Pozostałą część ciasta przełóż do zamrażalnika. Spód piecz przez ok. 15 minut w temperaturze 180 stopni. Gdy spód będzie się piekł, przygotuj jabłka na szarlotkę. Obierz je i pozbaw gniazd nasiennych. Następnie pokrój je na malutkie kawałeczki i przełóż do miski. Możesz także zetrzeć je na tarce o grubych oczkach. Dodaj cukier i cynamon i dokładnie wymieszaj. Spód wyjmij po 15 minutach z piekarnika. Włóż do niego jabłka. Pozostałą część ciasta wyjmij z zamrażarki i zetrzyj na grubych oczkach prosto na ciasto. Jabłecznik z kruszonką piecz przez około 35-40 minut w temperaturze 180 stopni. Podawaj z bitą śmietaną lub kulką lodów waniliowych. Smacznego!

