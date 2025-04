Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

białka z 7 jaj,

szczypta soli,

300 g cukru pudru,

1 łyżeczka octu,

1 łyżeczka mąki ziemniaczanej,

Reklama

Na krem:

250 ml śmietany kremówki,

250 g serka mascarpone,

1 łyżka cukru,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Do ozdoby:

miks świeżych owoców.

Przygotowanie:

Tort bezowy to jeden z najpyszniejszych i najbardziej efektownych deserów. Idealnie sprawdzi się podczas wiosennych i letnich dni, ale to wcale nie znaczy, że nie można go przygotować podczas innych pór roku.

To bardzo słodkie ciasto, dlatego warto jego smak przełamać czymś kwaśnym – na przykład świeżymi malinami zatopionymi w kremie pomiędzy każdym z bezowych blatów. Jeśli zdecydujesz się ozdobić ciasto bakaliami, górę możesz również polać słonym karmelem. Jak przygotować idealny tort bezowy?

Białka umieść w misce. Dodaj sól i ubij na sztywną pianę – przez około 3 minuty. Stopniowo dodawaj cukier puder. Nie dodawaj go za dużo, wtedy naruszysz strukturę białek i beza się nie uda. Po każdej łyżeczce cukru ubijaj przez około minutę, by całkowicie się rozpuścił. Dodaj ocet oraz mąkę ziemniaczaną i jeszcze przez chwilę miksuj. Rozdziel pianę na dwie porcje. Przygotuj dwie blachy z piekarnika – połóż na nich papier do pieczenia i wyłóż masę. Bezę piecz przez 5 minut w temperaturze 150 stopni. Następnie zmniejsz temperaturę do 100 stopni i susz jeszcze przez 90 minut. Wyjmij blaty do całkowitego ostudzenia – najlepiej nawet na całą noc. Przygotuj krem, którym będziesz przekładać blaty. W dużej misce ubij kremówkę z serkiem mascarpone, cukrem i ekstraktem waniliowym. Miksuj, aż wszystkie składniki dokładnie się połączą. Połóż pierwszy blat na talerzu lub paterze. posmaruj go bardzo grubą warstwą. Teraz możesz też na nim położyć świeże maliny. Połóż na kremie drugi blat i powtórz czynności z poprzedniego kroku. Na trzecim blacie możesz położyć krem za pomocą szpatułki, ale jeśli chcesz, by wyglądał jeszcze piękniej, użyj zamiast niej rękawa cukierniczego i grubej, ozdobnej końcówki. Górę tortu ozdób świeżymi sezonowymi owocami, sosem czekoladowym lub słonym karmelem. Przechowuj koniecznie w lodówce, inaczej krem może się rozpłynąć. Smacznego!

Reklama

Więcej przepisów na pyszne i efektowne ciasta:

Tradycyjny sernik nowojorski na kruchym spodzie

Smaczne ciasto Kinder Bueno